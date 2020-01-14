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***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.01.2020 11:39
GÜNCEL HABERLER



***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Şerafettin Karakış Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 04.09.2015 0850 755 10 00 yatirimciiliskileri@carrefoursa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı // Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 203738 // 700270
Av. Ayşe Tuğçe Mert Avukat 24.10.2014 0850 755 10 00 yatirimciiliskileri@carrefoursa.com - -
Hatice Kösalı Teksoy SPK ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 14.01.2020 0850 755 10 00 yatirimciiliskileri@carrefoursa.com - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812290


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 6,76 14.934.034 % 19,86  
TKNSA 6,21 277.439.605 % 15,43  
TLMAN 12,56 32.682.733 % 13,67  
CRFSA 6,03 72.681.121 % 13,13  
VAKKO 5,44 31.440.247 % 13,10  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6120 7,6502 % 0,20  
Frank 6,0462 6,0826 % 0,51  
Riyal 1,5643 1,5722 % 0,39  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.544 1.544 -5,12  
Altın Gr. 292 292 0,31  
Cumhuriyet 1.947 1.961 -5,00  
Tam 1.928 1.976 -6,80  
Yarım 932 956 -3,29  
Çeyrek 467 478 -1,64  
Gümüş.Ons 17,74 17,78 -0,22  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,03  
B. Petrol 64,09 64,09 -0,11  
Seans Raporu
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