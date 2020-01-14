***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.01.2020 11:39
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Şerafettin Karakış Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 04.09.2015 0850 755 10 00 yatirimciiliskileri@carrefoursa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı // Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 203738 // 700270
Av. Ayşe Tuğçe Mert Avukat 24.10.2014 0850 755 10 00 yatirimciiliskileri@carrefoursa.com - -
Hatice Kösalı Teksoy SPK ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 14.01.2020 0850 755 10 00 yatirimciiliskileri@carrefoursa.com - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812290
BIST
12:43120.756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 506,61
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
120.815
En Düşük
119.575
12:435,8879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0249
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
12:436,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
12:43292,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,10
|Açılış
|: 292,18
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|6,76
|14.934.034
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,21
|277.439.605
|% 15,43
|
|TLMAN
|12,56
|32.682.733
|% 13,67
|
|CRFSA
|6,03
|72.681.121
|% 13,13
|
|VAKKO
|5,44
|31.440.247
|% 13,10
|
|GLBMD
|2,22
|497.291
|% -14,94
|
|MTRYO
|5,45
|2.743
|% -9,17
|
|INFO
|5,99
|4.852
|% -7,85
|
|VKING
|3,32
|119.298
|% -5,14
|
|SNGYO
|1,42
|3.841.234
|% -4,05
|
|TKNSA
|6,21
|277.439.605
|% 15,43
|
|PGSUS
|83,85
|135.475.744
|% 0,42
|
|HUBVC
|26,16
|77.977.758
|% 3,65
|
|NATEN
|14,85
|75.694.886
|% 11,82
|
|CRFSA
|6,03
|72.681.121
|% 13,13
|
|IHLGM
|1,13
|32.025.159
|% -0,88
|
|BNTAS
|2,82
|68.988.618
|% 10,59
|
|CRFSA
|6,03
|72.681.121
|% 13,13
|
|NATEN
|14,85
|75.694.886
|% 11,82
|
|HUBVC
|26,16
|77.977.758
|% 3,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6120
|7,6502
|% 0,20
|
|Frank
|6,0462
|6,0826
|% 0,51
|
|Riyal
|1,5643
|1,5722
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.544
|1.544
|-5,12
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,31
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-6,80
|
|Yarım
|932
|956
|-3,29
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|-0,11
|