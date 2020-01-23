***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.01.2020 14:36
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KUTAY KARTALLIOĞLU Genel Müdür Yönetici
SEVENGÜL KARADAĞ Finans Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
NAİME BAHAR TURA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
ALİ NADİR AKAN Gıda Kategori Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
MURAT DİNÇER Gıda Dışı Kategori Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
MUSTAFA BULUT BATUM Yatırım, İnşaat ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
ŞENOL ARPACI Satış Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
BURÇİN ÇELİK Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
BİLAL GENÇ Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
ÖNER ÇELEBİ CRM ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814120
BIST
16:01122.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 64,18
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.203
16:015,9306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0096
|Açılış
|: 5,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9339
En Düşük
5,9034
16:016,5822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5851
En Düşük
6,5526
16:01296,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 296,56
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|37.028.041
|% 20,00
|
|ULUSE
|31,76
|4.929.275
|% 19,94
|
|RYSAS
|11,21
|36.974.020
|% 19,26
|
|HUBVC
|43,82
|46.138.706
|% 17,99
|
|SILVR
|3,11
|27.492.921
|% 16,92
|
|QNBFL
|172,80
|8.986
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|531.270
|% -14,94
|
|NIBAS
|4,54
|145.721
|% -7,54
|
|KENT
|207,90
|10.896.524
|% -6,73
|
|KLNMA
|46,06
|57.941.561
|% -6,15
|
|THYAO
|14,39
|1.563.305.044
|% -2,24
|
|GARAN
|12,12
|422.463.600
|% -0,41
|
|HALKB
|7,11
|382.407.646
|% 0,57
|
|KRSTL
|1,88
|381.576.450
|% 10,59
|
|ICBCT
|6,00
|355.813.275
|% -1,15
|
|KRSTL
|1,88
|381.576.450
|% 10,59
|
|GUSGR
|2,59
|312.427.481
|% 4,02
|
|ADESE
|2,16
|235.468.112
|% 11,92
|
|THYAO
|14,39
|1.563.305.044
|% -2,24
|
|KRDMD
|3,03
|314.834.144
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7595
|7,7984
|% 0,08
|
|Frank
|6,1001
|6,1368
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5762
|1,5841
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-2,78
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|-1,00
|
|Tam
|1.953
|2.002
|-1,53
|
|Yarım
|944
|968
|-0,74
|
|Çeyrek
|473
|484
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,22
|62,22
|-0,99
|