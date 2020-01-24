GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.01.2020 14:22
GÜNCEL HABERLER



***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CENK ALPER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 08.08.2019 İcrada Görevli Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi, Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş (Sabancı Dx) Yönetim Kurulu Başkanı, Kordsa Teknik Tekstil A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Brisa Brıdgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
LAURENT CHARLES RENÉ VALLÉE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 01.07.2019 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BARIŞ ORAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. CFO, Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş (SabancıDX) Yönetim Kurulu Murahhas Üye, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Enerjisa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve BÜMED Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
TAMER SAKA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.05.2019 İcrada Görevli Değil Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş Çimento Grup Başkanı, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş (Sabancı Dx) Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
SAADET RUBA UNKAN ERGENER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Hukuk İşleri Direktörü ve Etik Kurul Üyesi, BriSA Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TurSA Sabanci Turizm ve Yatırım İsletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Enternasyonel Otelcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ŞERAFETTİN KARAKIŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 24.01.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
BURAK TURGUT ORHUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.10.2018 İcrada Görevli Değil Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş Strateji ve İş Geliştirme Direktörü, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil De



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:25120.907
Değişim :  -1,33% |  -1.633,32
Açılış :  123.694  
Önceki Kapanış :  122.540  
En Yüksek
123.936 En Düşük
120.848
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZGYO 2,05 249.958.700 % 17,82  
GYHOL 23,40 986.432 % 14,93  
ESCOM 2,87 27.067.551 % 14,80  
SAMAT 2,51 2.851.352 % 14,61  
KFEIN 13,98 113.964.873 % 14,50  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7571 7,7960 % -0,11  
Frank 6,0970 6,1337 % -0,05  
Riyal 1,5798 1,5877 % 0,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.559 1.559 -3,58  
Altın Gr. 298 298 -0,17  
Cumhuriyet 1.972 2.002 8,00  
Tam 1.964 2.013 5,53  
Yarım 949 974 2,68  
Çeyrek 476 487 1,34  
Gümüş.Ons 17,80 17,84 0,03  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,01  
B. Petrol 61,75 61,75 -0,29  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru