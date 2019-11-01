***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
01.11.2019 20:17
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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Türkçe
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Eylül 2019 tarihli SPK düzenlemelerine uygun mali tabloları bildirilmiştir. Şirketimizin bu ara dönem özet konsolide mali tablolarında, TTK'nın 376'ıncı maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca Grup'un sermaye ve kanuni yedek akçe toplamının tamamının karşılıksız kaldığı tespit edilmiştir. SPK'nın 10 Nisan 2014 tarihli ve 11/352 sayılı ilke kararı uyarınca maddi ve mali duran varlıkların gerçeğe uygun değerinin tespitinde yararlanılan gayrimenkul değerleme raporları esas alınarak Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) hazırlanarak ekte sunulmuştur. Şirket'in hazırlanan bu Özel Amaçlı Finansal Tablo'sunda (TTK 376 Bilançosu) özkaynağı 119.783.671 TL olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Şirketin aktifleri ile yükümlülükleri arasında oluşan pozitif fark nedeniyle SPK'nın ilgili tebliği uyarınca TTK'nın 376. maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796246
BIST
18:0598.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -5,79
|Açılış
|: 98.690
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|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
18:055,7164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 5,7100
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|Önceki Kapanış
|: 5,7170
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5,7400
En Düşük
5,6999
18:056,3805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
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|Açılış
|: 6,3650
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|Önceki Kapanış
|: 6,3650
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6,4046
En Düşük
6,3646
18:05277,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,75
|Açılış
|: 277,18
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|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
276,57
BIST En Aktif Hisseler
|MSGYO
|1,70
|60.307.481
|% 15,65
|
|ISKUR
|150.000,00
|150.000
|% 14,07
|
|BERA
|3,18
|162.927.037
|% 13,57
|
|ANELE
|2,25
|47.535.399
|% 12,50
|
|KLMSN
|14,46
|54.791.426
|% 10,21
|
|METRO
|2,32
|61.842.124
|% -20,00
|
|QNBFL
|27,34
|342.675
|% -17,65
|
|ITTFH
|3,57
|45.678.964
|% -9,62
|
|DOKTA
|43,10
|20.789.134
|% -8,96
|
|AVHOL
|1,81
|3.087.987
|% -8,59
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|GARAN
|9,28
|322.029.375
|% 0,87
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|EREGL
|6,50
|293.913.268
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|IHLAS
|0,61
|61.862.408
|% 5,17
|
|KRDMD
|2,15
|153.427.863
|% -0,46
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3679
|7,4049
|% -0,07
|
|Frank
|5,7715
|5,8063
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5186
|1,5262
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.509
|-3,84
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|1.841
|1.869
|-2,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|-1,52
|
|Yarım
|886
|909
|-0,73
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,23
|61,23
|1,61
|
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