***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2019 21:28
***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 6.761.000 88.206 -62.618 1.086.035 1.352.200 130.476.952 22.487.063 162.188.838 162.188.838
Transferler
22.487.063 -22.487.063 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.794 47.419.818 47.362.024 47.362.024
Dönem Sonu Bakiyeler
14 6.761.000 88.206 -120.412 1.086.035 1.352.200 152.964.015 47.419.818 209.550.862 209.550.862
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 6.761.000 88.206 -91.635 1.086.035 1.352.200 152.964.015 64.555.259 226.715.080 226.715.080
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -2.405.079 -2.405.079 -2.405.079
Transferler
3.239.000 647.800 60.668.459 -64.555.259 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.030
Dönem Karı (Zararı)
33.142.747 33.196.777 33.196.777
Dönem Sonu Bakiyeler
14 10.000.000 88.206 -37.605 1.086.035 2.000.000 211.227.395 33.142.747 257.506.778 257.506.778
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.646.626 5.043.528
Dönem Karı (Zararı)
33.142.747 47.419.818
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.142.747 47.419.818
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.064.046 12.152.359
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 4.170.428 430.047
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.881.943 16.477.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 8.881.943 16.477.899
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-36.661.776 -20.142.078
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-36.661.776 -20.142.078
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 11.545.359 15.386.491
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-886.778 -31.487.521
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -33.113.150 -110.046.948
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.621.167 -32.558.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.734.317 -77.487.967
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.089.491 -6.007.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.089.491 -6.007.531
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 47.285.527 76.216.555
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
47.285.527 76.216.555
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -9.969.664 8.350.403
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.969.664 8.350.403
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.191.923 28.084.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.906.512 -14.826.324
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-75.724 -420.130
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.856.313 -9.148.698
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 1.354.024
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.324.903 -2.142.118
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.324.903 -2.142.118
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -6.324.903 -2.142.118
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.411.951 19.174.252
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
39.411.951 19.174.252
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
39.411.951 19.174.252
Ödenen Faiz
0
Alınan Faiz
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.440.422 22.075.662
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.440.422 22.075.662
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.382.321.623 157.637.105
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.408.762.045 179.712.767
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.437.950.270 1.410.487.002
Ticari Alacaklar
6 395.467.581 362.354.431
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 771.999 12.393.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
394.695.582 349.961.265
Peşin Ödenmiş Giderler
1.640.896 600.833
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.640.896 600.833
Diğer Dönen Varlıklar
387.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
387.315
ARA TOPLAM
1.835.058.747 1.773.829.581
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.835.058.747 1.773.829.581
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
7 29.085.237 24.648.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 29.085.237 24.648.494
Maddi Duran Varlıklar
9 11.543.191 12.359.874
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.607.755 554.456
Mobilya ve Demirbaşlar
1.371.343 20.396
Özel Maliyetler
8.564.093 22.201
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11.762.821
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.762.242
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 149.013 250.903
Bilgisayar Yazılımları
10 149.013 250.903
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 4.225.674 4.276.269
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.282.611 43.052.794
TOPLAM VARLIKLAR
1.892.341.358 1.816.882.375
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.199.914.008 233.103.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.199.914.008 233.103.340
Banka Kredileri
8 1.199.914.008 233.103.340
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.682.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.682.250
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.682.250
Ticari Borçlar
6 398.006.529 350.721.002
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
395.300.450 349.794.935
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.706.079 926.067
Diğer Borçlar
7 478.682 9.807.530
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 478.682 7.412.734
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.394.796
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 3.363.476 4.403.381
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.412.971 19.681.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.412.971 19.681.103
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.772.485 3.413.301
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.772.485 3.413.301
ARA TOPLAM
1.620.630.401 621.129.657
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.620.630.401 621.129.657
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.568.642 966.515.910
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 11.568.642 966.515.910
Banka Kredileri
0 966.515.910
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.568.642
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.635.537 2.521.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.635.537 2.521.728
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.204.179 969.037.638
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.634.834.580 1.590.167.295
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
257.506.778 226.715.080
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 6.761.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 88.206 88.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 1.048.430 994.400
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.048.430 994.400
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.605 -91.635
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.086.035 1.086.035
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 2.000.000 1.352.200
Yasal Yedekler
2.000.000 1.352.200
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 211.227.395 152.964.015
Net Dönem Karı veya Zararı
33.142.747 64.555.259
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
257.506.778 226.715.080
TOPLAM KAYNAKLAR
1.892.341.358 1.816.882.375
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 60.290.216 94.899.704 19.298.246 47.591.755
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.290.216 94.899.704 19.298.246 47.591.755
BRÜT KAR (ZARAR)
60.290.216 94.899.704 19.298.246 47.591.755
Genel Yönetim Giderleri
-53.262.927 -45.328.746 -16.545.374 -17.751.194
Pazarlama Giderleri
-3.135.243 -2.963.095 -969.054 -970.980
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.673 -1.786 -1.673 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-263.379 -410.647 49.453 -410.647
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.626.994 46.195.430 1.831.598 28.458.934
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.626.994 46.195.430 1.831.598 28.458.934
Finansman Gelirleri
242.391.923 20.142.077 80.770.389 8.652.295
Finansman Giderleri
-201.344.318 -3.514.897 -67.552.346 -732.254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.674.599 62.822.610 15.049.641 36.378.975
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.531.852 -15.402.792 -3.303.518 -7.768.501
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -10.816.408 -15.947.915 -3.443.817 -9.399.221
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -715.444 545.123 140.299 1.630.720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.142.747 47.419.818 11.746.123 28.610.474
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.142.747 47.419.818 11.746.123 28.610.474
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.142.747 47.419.818 11.746.123 28.610.474
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
54.030 -57.794 25.059 -88.489
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
67.537 -74.095 31.323 -85.132
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.507 16.301 -6.264 -3.357
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-13.507 16.301 -6.264 -3.357
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.030 -57.794 25.059 -88.489
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.196.777 47.362.024 11.771.182 28.521.985
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.196.777 47.362.024 11.771.182 28.521.985
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795709
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