***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 6.761.000 88.206 -62.618 1.086.035 1.352.200 130.476.952 22.487.063 162.188.838 162.188.838Transferler22.487.063 -22.487.063 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-57.794 47.419.818 47.362.024 47.362.024Dönem Sonu Bakiyeler14 6.761.000 88.206 -120.412 1.086.035 1.352.200 152.964.015 47.419.818 209.550.862 209.550.862Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 6.761.000 88.206 -91.635 1.086.035 1.352.200 152.964.015 64.555.259 226.715.080 226.715.080Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 -2.405.079 -2.405.079 -2.405.079Transferler3.239.000 647.800 60.668.459 -64.555.259 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)54.030Dönem Karı (Zararı)33.142.747 33.196.777 33.196.777Dönem Sonu Bakiyeler14 10.000.000 88.206 -37.605 1.086.035 2.000.000 211.227.395 33.142.747 257.506.778 257.506.778Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.646.626 5.043.528Dönem Karı (Zararı)33.142.747 47.419.818Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.142.747 47.419.818Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-12.064.046 12.152.359Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 4.170.428 430.047Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.881.943 16.477.899Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 8.881.943 16.477.899Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-36.661.776 -20.142.078Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-36.661.776 -20.142.078Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 11.545.359 15.386.491İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-886.778 -31.487.521Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -33.113.150 -110.046.948İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11.621.167 -32.558.981İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-44.734.317 -77.487.967Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -5.089.491 -6.007.531İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.089.491 -6.007.531Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 47.285.527 76.216.555İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)47.285.527 76.216.555Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -9.969.664 8.350.403İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-9.969.664 8.350.403Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.191.923 28.084.656Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-14.906.512 -14.826.324Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-75.724 -420.130Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.856.313 -9.148.698Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 1.354.024YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.324.903 -2.142.118Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.324.903 -2.142.118Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -6.324.903 -2.142.118FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.411.951 19.174.252Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları39.411.951 19.174.252Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları39.411.951 19.174.252Ödenen FaizAlınan FaizYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.440.422 22.075.662NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.440.422 22.075.662DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.382.321.623 157.637.105DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.408.762.045 179.712.767Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.437.950.270 1.410.487.002Ticari Alacaklar6 395.467.581 362.354.431İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 771.999 12.393.166İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar394.695.582 349.961.265Peşin Ödenmiş Giderler1.640.896 600.833İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.640.896 600.833Diğer Dönen Varlıklar387.315İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar387.315ARA TOPLAM1.835.058.747 1.773.829.581TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.835.058.747 1.773.829.581DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar7 29.085.237 24.648.494İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 29.085.237 24.648.494Maddi Duran Varlıklar9 11.543.191 12.359.874Tesis, Makine ve Cihazlar1.607.755 554.456Mobilya ve Demirbaşlar1.371.343 20.396Özel Maliyetler8.564.093 22.201Yapılmakta Olan Yatırımlar11.762.821Kullanım Hakkı Varlıkları10.762.242Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 149.013 250.903Bilgisayar Yazılımları10 149.013 250.903Ertelenmiş Vergi Varlığı11 4.225.674 4.276.269TOPLAM DURAN VARLIKLAR57.282.611 43.052.794TOPLAM VARLIKLAR1.892.341.358 1.816.882.375KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.199.914.008 233.103.340İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 1.199.914.008 233.103.340Banka Kredileri8 1.199.914.008 233.103.340Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.682.250İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.682.250Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 2.682.250Ticari Borçlar6 398.006.529 350.721.002İlişkili Taraflara Ticari Borçlar395.300.450 349.794.935İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.706.079 926.067Diğer Borçlar7 478.682 9.807.530İlişkili Taraflara Diğer Borçlar15 478.682 7.412.734İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.394.796Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 3.363.476 4.403.381Kısa Vadeli Karşılıklar13.412.971 19.681.103Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 13.412.971 19.681.103Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.772.485 3.413.301İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.772.485 3.413.301ARA TOPLAM1.620.630.401 621.129.657TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.620.630.401 621.129.657UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11.568.642 966.515.910İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 11.568.642 966.515.910Banka Kredileri0 966.515.910Kiralama İşlemlerinden Borçlar11.568.642Uzun Vadeli Karşılıklar2.635.537 2.521.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 2.635.537 2.521.728TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.204.179 969.037.638TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.634.834.580 1.590.167.295ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar257.506.778 226.715.080Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 6.761.000Sermaye Düzeltme Farkları14 88.206 88.206Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 1.048.430 994.400Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.048.430 994.400Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37.605 -91.635Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.086.035 1.086.035Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 2.000.000 1.352.200Yasal Yedekler2.000.000 1.352.200Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 211.227.395 152.964.015Net Dönem Karı veya Zararı33.142.747 64.555.259TOPLAM ÖZKAYNAKLAR257.506.778 226.715.080TOPLAM KAYNAKLAR1.892.341.358 1.816.882.375Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı16 60.290.216 94.899.704 19.298.246 47.591.755FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)60.290.216 94.899.704 19.298.246 47.591.755BRÜT KAR (ZARAR)60.290.216 94.899.704 19.298.246 47.591.755Genel Yönetim Giderleri-53.262.927 -45.328.746 -16.545.374 -17.751.194Pazarlama Giderleri-3.135.243 -2.963.095 -969.054 -970.980Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.673 -1.786 -1.673 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-263.379 -410.647 49.453 -410.647Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.626.994 46.195.430 1.831.598 28.458.934FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.626.994 46.195.430 1.831.598 28.458.934Finansman Gelirleri242.391.923 20.142.077 80.770.389 8.652.295Finansman Giderleri-201.344.318 -3.514.897 -67.552.346 -732.254SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)44.674.599 62.822.610 15.049.641 36.378.975Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.531.852 -15.402.792 -3.303.518 -7.768.501Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -10.816.408 -15.947.915 -3.443.817 -9.399.221Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -715.444 545.123 140.299 1.630.720SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.142.747 47.419.818 11.746.123 28.610.474DÖNEM KARI (ZARARI)33.142.747 47.419.818 11.746.123 28.610.474Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları33.142.747 47.419.818 11.746.123 28.610.474Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar54.030 -57.794 25.059 -88.489Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)67.537 -74.095 31.323 -85.132Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-13.507 16.301 -6.264 -3.357Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-13.507 16.301 -6.264 -3.357Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.030 -57.794 25.059 -88.489TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.196.777 47.362.024 11.771.182 28.521.985Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları33.196.777 47.362.024 11.771.182 28.521.985http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795709BIST