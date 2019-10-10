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***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.10.2019 13:35
GÜNCEL HABERLER

***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BURCU KORKUT ÖZTÜRK Genel Mudur Yönetici
ARİF DENİZ YEGÜL OPERASYONLARDAN SORUMLU GENEL MUDUR BASYARDIMCISI Finans Sektörü Profesyoneli
SERDAR GENC Takas Operasyon ve Saklama Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
UFUK SÖNMEZ Bilgi İşlem Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
UZAY ŞENER Teftiş Kurulu ve Uyum Başkanı Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792084


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