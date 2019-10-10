***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBURCU KORKUT ÖZTÜRK Genel Mudur YöneticiARİF DENİZ YEGÜL OPERASYONLARDAN SORUMLU GENEL MUDUR BASYARDIMCISI Finans Sektörü ProfesyoneliSERDAR GENC Takas Operasyon ve Saklama Genel Müdür Yardımcısı YöneticiUFUK SÖNMEZ Bilgi İşlem Genel Müdür Yardımcısı YöneticiUZAY ŞENER Teftiş Kurulu ve Uyum Başkanı Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792084BIST