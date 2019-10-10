***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.10.2019 13:35
***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BURCU KORKUT ÖZTÜRK Genel Mudur Yönetici
ARİF DENİZ YEGÜL OPERASYONLARDAN SORUMLU GENEL MUDUR BASYARDIMCISI Finans Sektörü Profesyoneli
SERDAR GENC Takas Operasyon ve Saklama Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
UFUK SÖNMEZ Bilgi İşlem Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
UZAY ŞENER Teftiş Kurulu ve Uyum Başkanı Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792084
BIST
15:2398.228
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -1.421,01
|Açılış
|: 99.958
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|Önceki Kapanış
|: 99.649
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100.260
En Düşük
98.184
15:235,8907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0191
|Açılış
|: 5,8820
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|Önceki Kapanış
|: 5,8580
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5,8990
En Düşük
5,8615
15:236,5026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0586
|Açılış
|: 6,4850
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|Önceki Kapanış
|: 6,4300
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6,5178
En Düşük
6,4447
15:23285,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,23
|Açılış
|: 285,44
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
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286,72
En Düşük
283,63