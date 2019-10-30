***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.10.2019 21:29
***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2019
Karar Sayısı
2019-13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30.09.2019 donemine ilişkin sorumluluk beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795710
BIST
18:0598.692
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -1.146,27
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.666
En Düşük
98.504
18:055,7054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0062
|Açılış
|: 5,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7078
En Düşük
5,6975
18:056,3710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0123
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3717
En Düşük
6,3554
18:05274,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,28
|Açılış
|: 274,26
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
272,68
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|2,95
|50.233.119
|% 19,92
|
|SALIX
|5,50
|39.243
|% 16,03
|
|DITAS
|8,07
|13.849.953
|% 13,66
|
|NATEN
|8,35
|93.662.607
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,58
|48.535.889
|% 11,54
|
|DENIZ
|23,24
|8.691.639
|% -9,57
|
|SANEL
|3,31
|636.089
|% -9,32
|
|EGCYH
|0,10
|76.731
|% -9,09
|
|BOSSA
|5,25
|30.788.536
|% -6,25
|
|DZGYO
|3,34
|8.377.271
|% -6,18
|
|THYAO
|11,63
|840.088.102
|% -1,77
|
|ISFIN
|2,62
|696.572.514
|% -3,32
|
|GARAN
|9,23
|598.283.474
|% -2,53
|
|FENER
|15,26
|474.554.540
|% 7,84
|
|AKBNK
|6,93
|330.200.276
|% -2,39
|
|ISFIN
|2,62
|696.572.514
|% -3,32
|
|IHLGM
|0,73
|115.474.287
|% -3,95
|
|IHLAS
|0,58
|48.535.889
|% 11,54
|
|THYAO
|11,63
|840.088.102
|% -1,77
|
|KRDMD
|2,19
|152.782.445
|% -1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3358
|7,3726
|% -0,34
|
|Frank
|5,7402
|5,7747
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5161
|1,5237
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.495
|1.495
|-1,00
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|1.827
|1.855
|7,00
|
|Tam
|1.816
|1.861
|3,11
|
|Yarım
|878
|900
|1,51
|
|Çeyrek
|440
|450
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,86
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,00
|
|B. Petrol
|60,20
|60,20
|0,04
|