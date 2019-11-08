***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -1.005.847 0 16.585.690 0 0 0 0 0 16.585.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.668.519 0 0 0 27.423.544 10.796.548 38.220.092 149.373.320 13.254.208 162.627.528Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.463.430 9.333.118 -10.796.548 -1.463.430 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -389.335 0 -389.335 0 0 0 0 0 -389.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.543.438 -6.543.438 -6.932.773 -4.720.150 -11.652.923Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.891.254 0 -3.891.254 -3.891.254 -3.891.254Dönem Sonu Bakiyeler15 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -1.395.182 0 16.196.355 0 0 0 0 0 16.196.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.131.949 0 0 0 32.865.408 -6.543.438 26.321.970 138.549.293 8.534.058 147.083.351Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -1.324.891 0 16.266.646 0 0 0 0 0 16.266.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.131.949 0 0 0 32.683.453 -539.082 32.144.371 144.441.985 8.692.750 153.134.735Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562.459 -1.101.541 539.082 -562.459 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -707.322 0 -707.322 0 0 0 0 0 -707.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -707.322 -861.837 -1.569.159Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 10.011.959 10.011.959 10.011.959 0 10.011.959Dönem Sonu Bakiyeler15 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -2.032.213 0 15.559.324 0 0 0 0 0 15.559.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.694.408 0 0 0 31.581.912 10.011.959 41.593.871 153.746.622 7.830.913 161.577.535Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.012.985 -29.449.809Dönem Karı (Zararı)10.011.959 -6.543.438Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 10.011.959 -6.543.438Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.573.263 -4.121.238Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.120.916 6.777.454Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler294.801 -2.038.479Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.056.913 678.337Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-762.112 -2.716.816Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-525.364 1.130.634Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler6 -1.380.901 -1.448.419Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 855.537 2.579.053Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -3.455.253 -5.795.240Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler524.543Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-861.837 -4.720.150İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-43.929.644 -14.247.328Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.622.326 -11.087.108İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.622.326 -11.087.108Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.566.899 -96.536İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.412 -9.137İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.561.487 -87.399Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler9 23.855.813 -2.987.916Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -29.621.172 -8.966.153Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 1.473.105 -16.944.162Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler747.626 -3.217.384İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,22 0 13.629İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 747.626 -3.231.013Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 1.077.791 112.914Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler14 3.368.180 563.571Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.781 205.229İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-20.781 205.229Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -29.396.831 27.911.109İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.775.850 259.108Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.727.850 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)48.000 259.108Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-31.344.422 -24.912.004Ödenen Temettüler0 -3.891.254Vergi İadeleri (Ödemeleri)-668.563 -646.551YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.662.894 -6.361.263Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.665.439 2.281Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 1.665.439 2.281Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.328.333 -6.363.544Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -6.679.505 -6.074.973Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.648.828 -288.571Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.940.894 17.953.610Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 -8.940.894 17.953.610Kredilerden Nakit Girişleri-8.940.894 17.953.610YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-47.616.773 -17.857.462Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-47.616.773 -17.857.462DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 63.801.291 30.049.837DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.184.518 12.192.375Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 16.184.518 63.801.291Ticari Alacaklar83.206.664 67.677.763İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 83.206.664 67.677.763Diğer Alacaklar2.204.626 637.727İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16.410 10.998İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.188.216 626.729Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar3.261.879 27.117.692Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları9 3.261.879 27.117.692Stoklar7 89.862.613 60.241.441Peşin Ödenmiş Giderler11.755.807 13.213.722İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 11.755.807 13.213.722Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 158.607 223.354Diğer Dönen Varlıklar5.940.730 2.823.341İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar5.940.730 2.823.341ARA TOPLAM212.575.444 235.736.331TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR212.575.444 235.736.331DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 510.000 510.000Maddi Duran Varlıklar11 62.283.494 63.693.994Kullanım Hakkı Varlıkları19.053.896 21.024.896Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.149.599 953.971Peşin Ödenmiş Giderler62.384 77.574İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 62.384 77.574Ertelenmiş Vergi Varlığı1.295.368 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar20 4.475.436 5.018.471TOPLAM DURAN VARLIKLAR89.830.177 91.278.906TOPLAM VARLIKLAR302.405.621 327.015.237KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 1.063.523 8.871.429Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 2.510.335 2.437.723Ticari Borçlar29.542.197 30.175.472İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 29.542.197 30.175.472Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 3.894.053 2.816.262Diğer Borçlar1.138.643 1.159.424İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.138.643 1.159.424Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 3.368.180 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri3.368.180 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 90.418.900 119.815.731İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)90.418.900 119.815.731Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 1.320.856 668.563Kısa Vadeli Karşılıklar3.612.059 3.118.658Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.392.951 1.947.550Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.219.108 1.171.108ARA TOPLAM136.868.746 169.063.262TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER136.868.746 169.063.262UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 0 1.205.600Uzun Vadeli Karşılıklar3.959.340 2.640.506Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 3.959.340 2.640.506Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 0 971.134TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.959.340 4.817.240TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER140.828.086 173.880.502ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar153.746.622 144.441.985Ödenmiş Sermaye15 71.250.000 71.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 6.649.019 6.649.019Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.559.324 16.266.646Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.559.324 16.266.646Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 17.591.537 17.591.537Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -2.032.213 -1.324.891Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.694.408 18.131.949Yasal Yedekler15 18.694.408 18.131.949Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 31.581.912 32.683.453Net Dönem Karı veya Zararı21 10.011.959 -539.082Kontrol Gücü Olmayan Paylar15 7.830.913 8.692.750TOPLAM ÖZKAYNAKLAR161.577.535 153.134.735TOPLAM KAYNAKLAR302.405.621 327.015.237Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 251.143.650 189.763.354 88.047.569 75.879.611Satışların Maliyeti16 -210.851.680 -165.360.503 -77.112.157 -62.354.447TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)40.291.970 24.402.851 10.935.412 13.525.164BRÜT KAR (ZARAR)40.291.970 24.402.851 10.935.412 13.525.164Genel Yönetim Giderleri-13.858.418 -11.776.838 -4.634.779 -3.836.314Pazarlama Giderleri-18.632.369 -14.501.058 -6.477.348 -5.165.779Araştırma ve Geliştirme Giderleri-130.043 -1.869.498 -52.532 -564.245Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler38.338.863 49.166.316 10.273.288 28.304.398Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-33.759.680 -51.186.056 -7.958.975 -36.136.528ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.250.323 -5.764.283 2.085.066 -3.873.304Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler783.200 198.201 80.625 181Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.033.523 -5.566.082 2.165.691 -3.873.123Finansman Gelirleri283.280 1.855.550 239.600 1.756.650Finansman Giderleri-3.066.112 -10.343.654 -961.876 -8.225.260SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.250.691 -14.054.186 1.443.415 -10.341.733Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.024.320 2.821.863 154.196 1.504.877Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -3.094.931 -1.085.282 -1.298.631 110.553Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 2.070.611 3.907.145 1.452.827 1.394.324SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.226.371 -11.232.323 1.597.611 -8.836.856DÖNEM KARI (ZARARI)9.226.371 -11.232.323 1.597.611 -8.836.856Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15 -785.588 -4.688.885 -1.513.013 -2.831.997Ana Ortaklık Payları21 10.011.959 -6.543.438 3.110.624 -6.004.859Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 0,14100000 -0,09200000 0,04400000 -0,08400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-783.566 -420.600 -26.500 -39.877Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -979.457 -525.750 -33.125 -49.846Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler195.891 105.150 6.625 9.969Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 195.891 105.150 6.625 9.969Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-783.566 -420.600 -26.500 -39.877TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.442.805 -11.652.923 1.571.111 -8.876.733Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-861.832 -4.720.150 -1.523.081 -2.835.233Ana Ortaklık Payları9.304.637 -6.932.773 3.094.192 -6.041.500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797704BIST