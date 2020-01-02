***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uygun olarak şirket sermayesinin %25'ini aşacak şekilde toplam sorumluluk limiti 5.000.000.-USD olan, Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri için "Yönetici Sorumluluk Sigortası" poliçesi bugün (02/01/2020) 1 yıllık süreyle yenilenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806959BIST