***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.01.2020 10:42
***DAGHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813694
BIST
10:56122.065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -554,51
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
122.307
En Düşük
121.504
10:565,9314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0132
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9350
En Düşük
5,9125
10:566,5808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5859
En Düşük
6,5455
10:56297,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,27
|Açılış
|: 297,65
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
296,65
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|5,63
|129.468.461
|% 15,61
|
|QNBFB
|89,35
|5.149.598
|% 14,99
|
|GARFA
|6,49
|22.603.695
|% 10,37
|
|GRNYO
|1,30
|25.476.092
|% 10,17
|
|IZTAR
|2,90
|202.481
|% 10,06
|
|NIBAS
|4,17
|834
|% -14,90
|
|KPHOL
|2,66
|43.065
|% -9,83
|
|BALAT
|2,42
|29.720
|% -9,70
|
|KERVN
|0,47
|238.941
|% -9,62
|
|IZMDC
|8,25
|41.136
|% -9,24
|
|THYAO
|14,84
|479.837.510
|% -1,59
|
|ISFIN
|4,29
|285.877.392
|% -0,92
|
|GUSGR
|2,57
|177.564.485
|% 3,63
|
|PETKM
|4,08
|156.527.232
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,71
|149.678.849
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,71
|149.678.849
|% 1,79
|
|GUSGR
|2,57
|177.564.485
|% 3,63
|
|ISFIN
|4,29
|285.877.392
|% -0,92
|
|ODAS
|1,83
|89.217.593
|% 3,03
|
|GSDHO
|1,99
|89.191.666
|% 3,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6879
|7,7265
|% 0,16
|
|Frank
|6,1002
|6,1369
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5754
|1,5834
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.560
|-4,71
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,02
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|-0,56
|
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