***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2019 10:02
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02.10.2019 tarihli, 2019/65 sayılı duyurusunda, Yeni Pazar Yapısı değişiklikleri nedeniyle şirketimiz payları (DAGHL) 04.11.2019 tarihinden itibaren Ana pazar (Grup2)'da sürekli işlem yöntemi ile işlem göreceği duyurulmuştu. Söz konusu duyuruda piyasa yapıcılık faaliyetinin isteğe bağlı olarak yapılacağı, bu durumun işlem yöntemine etkisinin olmayacağı düzenlenmiş olması sebebiyle piyasa yapıcılığı hizmeti veren A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzalanmış olan Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi şirketimiz üst yönetiminin kararı ile karşılıklı olarak fesih edilmiştir. DAGHL payları piyası yapıcısı olmadan, sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye devam edicektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız,
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796288
BIST
15:44100.135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.672,56
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.164
En Düşük
99.144
15:445,6914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0158
|Açılış
|: 5,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7077
En Düşük
5,6838
15:446,3531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0268
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3837
En Düşük
6,3498
15:44276,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,02
|Açılış
|: 276,86
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|17,35
|73.291.667
|% 19,99
|
|HATEK
|4,93
|9.902.151
|% 17,38
|
|QNBFL
|31,44
|541.388
|% 15,00
|
|EGCYH
|0,11
|6.512
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|4.416
|% 7,69
|
|DOKTA
|35,00
|334.103
|% -18,79
|
|TKURU
|9,58
|78.078
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,63
|671.693
|% -9,94
|
|MSGYO
|1,58
|27.639.014
|% -7,06
|
|SASA
|6,38
|198.213.263
|% -6,86
|
|THYAO
|11,86
|610.730.744
|% 2,51
|
|ASELS
|18,95
|253.539.311
|% 3,05
|
|GARAN
|9,49
|234.639.220
|% 2,26
|
|ISFIN
|2,66
|221.028.771
|% 2,31
|
|FENER
|16,75
|217.799.955
|% 0,60
|
|ISFIN
|2,66
|221.028.771
|% 2,31
|
|KRDMD
|2,21
|180.802.308
|% 2,79
|
|THYAO
|11,86
|610.730.744
|% 2,51
|
|PETKM
|3,49
|153.318.835
|% 1,75
|
|VAKFN
|1,65
|70.380.464
|% 3,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3327
|7,3695
|% -0,39
|
|Frank
|5,7388
|5,7734
|% -0,48
|
|Riyal
|1,5135
|1,5211
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|-2,06
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|1.834
|1.862
|-9,00
|
|Tam
|1.826
|1.872
|-7,80
|
|Yarım
|883
|906
|-3,78
|
|Çeyrek
|443
|453
|-1,88
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,01
|