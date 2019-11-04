***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.01.2016Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 02.10.2019 tarihli, 2019/65 sayılı duyurusunda, Yeni Pazar Yapısı değişiklikleri nedeniyle şirketimiz payları (DAGHL) 04.11.2019 tarihinden itibaren Ana pazar (Grup2)'da sürekli işlem yöntemi ile işlem göreceği duyurulmuştu. Söz konusu duyuruda piyasa yapıcılık faaliyetinin isteğe bağlı olarak yapılacağı, bu durumun işlem yöntemine etkisinin olmayacağı düzenlenmiş olması sebebiyle piyasa yapıcılığı hizmeti veren A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzalanmış olan Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi şirketimiz üst yönetiminin kararı ile karşılıklı olarak fesih edilmiştir. DAGHL payları piyası yapıcısı olmadan, sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye devam edicektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız,Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796288BIST