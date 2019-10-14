***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2019 10:53
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792888
BIST
15:2894.834
En Yüksek
|Değişim
|: -4,23%
|| -4.193,69
|Açılış
|: 97.980
|
|Önceki Kapanış
|: 99.028
|
98.074
En Düşük
93.382
15:285,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0497
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
|
5,9371
En Düşük
5,8895
15:286,5478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0554
|Açılış
|: 6,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
|
6,5528
En Düşük
6,4933
15:28284,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 3,06
|Açılış
|: 284,71
|
|Önceki Kapanış
|: 281,65
|
285,62
En Düşük
281,12