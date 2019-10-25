***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2019 19:30
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.906.639 -556.359 3.371.497 -1.068.279 -197.418 103.503.520 103.503.520
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11.650 -209.068 197.418 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-15.154.373 -15.154.373 -15.154.373
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-186.853 20.321 -166.532 -166.532
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.719.786 -536.038 3.383.147 -1.277.347 -15.154.373 88.182.615 88.182.615
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.657.502 -623.579 3.383.146 -1.533.083 -7.885.966 95.045.460 95.045.460
Transferler
-7.885.966 7.885.966
Dönem Karı (Zararı)
3.153.934 3.153.934 3.153.934
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-444.262 -444.262 -444.262
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.837.206 -1.837.206 1.837.206 1.837.206 1.837.206
Dönem Sonu Bakiyeler
12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -1.067.841 1.545.940 -7.581.843 3.153.934 99.592.338 99.592.338
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.119.157 -28.277.375
Dönem Karı (Zararı)
3.153.934 -15.154.373
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.898.847 3.412.310
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 9.792.544 1.638.395
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
120.573 1.164.449
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 120.573 1.121.740
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 42.709
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
475.605 228.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
475.605 228.207
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.318.525 -470.368
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -370.575 -1.491.862
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 10.806.897 620.472
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.952.433 4.245.064
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-3.070.230 -3.844.042
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -755.689 814.561
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-855.016 -532.085
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
58.400 -84.831
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
58.400 -84.831
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-256.095 653.982
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.066.376 -16.535.312
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-723 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.903.018 -2.332.591
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 7.927.583 202.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 4.975.435 -2.534.673
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
761.818 -161.718
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 703.970 -280.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 57.848 118.637
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -5.062.702 -10.655.715
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.024.869 -3.513.436
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-916.449 -449.057
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -916.449 -449.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
331.604 487.189
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.270.495 1.036.041
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 3.171.233 1.063.962
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 99.262 -27.921
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
72.843 106.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
681.603 -1.052.095
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
681.603 -1.057.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 5.862
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.119.157 -28.277.375
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.818.341 -1.322.937
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
9 -2.034.940 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 101.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 0 101.000
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.783.401 -1.423.937
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -2.604.455 -723.481
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -178.946 -700.456
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.877.940 23.447.552
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.837.206 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 1.837.206 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.926.968 26.917.141
Kredilerden Nakit Girişleri
4 58.926.968 26.917.141
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-72.647.851 -2.170.568
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -72.647.851 -2.170.568
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -11.908.057 0
Ödenen Faiz
14 -4.456.781 -2.293.486
Alınan Faiz
14 370.575 994.465
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.422.876 -6.152.760
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.422.876 -6.152.760
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.948.717 23.832.975
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.371.593 17.680.215
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.371.593 11.948.717
Finansal Yatırımlar
723
Ticari Alacaklar
18.202.255 28.155.616
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 788.022 5.765.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 17.414.233 22.389.668
Diğer Alacaklar
206.996 838.260
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 88.143 792.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 118.853 46.147
Stoklar
8 46.542.159 41.479.457
Peşin Ödenmiş Giderler
847.945 4.634.351
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
261.721
Diğer Dönen Varlıklar
362.070 1.043.673
ARA TOPLAM
82.533.741 88.361.795
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
82.533.741 88.361.795
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
55.606 186.160
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 55.606 186.160
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 4.646.897 1.856.268
Maddi Duran Varlıklar
10 69.079.801 68.208.285
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 35.275.819 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 263.398 160.438
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
263.398 160.438
Peşin Ödenmiş Giderler
316.960 555.423
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
109.638.481 70.966.574
TOPLAM VARLIKLAR
192.172.222 159.328.369
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 25.110.968 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 24.351.724 38.788.257
Diğer Finansal Yükümlülükler
51.709 84.023
Ticari Borçlar
6 5.349.137 4.313.153
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.349.137 4.313.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.803.931 1.472.327
Diğer Borçlar
3.532.471 261.976
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 3.179.923 8.690
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 352.548 253.286
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
480.406 407.563
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.256.838 1.206.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
286.361 423.817
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
970.477 782.310
ARA TOPLAM
61.937.184 46.533.426
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.937.184 46.533.426
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 24.573.184 11.176.291
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.660.136 2.047.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.660.136 2.047.075
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.409.380 4.526.117
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.642.700 17.749.483
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
92.579.884 64.282.909
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
99.592.338 95.045.460
Ödenmiş Sermaye
12 43.300.000 43.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
12 0 -1.837.206
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 13.584.646 13.584.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 45.589.661 46.033.923
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
45.589.661 46.033.923
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 46.657.502 46.657.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -1.067.841 -623.579
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.545.940 3.383.146
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -7.581.843 -1.533.083
Net Dönem Karı veya Zararı
3.153.934 -7.885.966
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
99.592.338 95.045.460
TOPLAM KAYNAKLAR
192.172.222 159.328.369
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 97.520.568 76.144.942 29.917.371 25.584.307
Satışların Maliyeti
13 -51.035.354 -37.936.192 -15.025.729 -12.949.373
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.485.214 38.208.750 14.891.642 12.634.934
BRÜT KAR (ZARAR)
46.485.214 38.208.750 14.891.642 12.634.934
Genel Yönetim Giderleri
-4.498.013 -4.492.569 -1.616.129 -1.524.432
Pazarlama Giderleri
-32.068.033 -28.584.213 -10.757.003 -9.984.444
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-235.978 -761.339 -78.659 -254.357
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.868.032 7.762.498 1.752.216 3.402.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.694.225 -5.775.062 -512.110 -2.197.778
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.856.997 6.358.065 3.679.957 2.076.809
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
195.216 84.753
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
107.557 0 39.826 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 755.689 -814.561 926.253 254.481
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.915.459 5.628.257 4.646.036 2.331.290
Finansman Gelirleri
14 2.210.814 5.837.538 1.614.606 4.664.703
Finansman Giderleri
14 -14.963.771 -27.152.254 -4.796.413 -18.558.181
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.162.502 -15.686.459 1.464.229 -11.562.188
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
991.432 532.086 829.977 57.064
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 912.921 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
991.432 532.086 -82.944 57.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.153.934 -15.154.373 2.294.206 -11.505.124
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.153.934 -15.154.373 2.294.206 -11.505.124
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
15 3.153.934 -15.154.373 2.294.206 -11.505.124
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-444.262 -166.532 -327.263 -267.263
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -186.853 0 -62.284
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-569.567 20.321 -423.318 -204.979
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
125.305 0 96.055 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
125.305 96.055
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-444.262 -166.532 -327.263 -267.263
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.709.672 -15.320.905 1.966.943 -11.772.387
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.709.672 -15.320.905 1.966.943 -11.772.387
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795039
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