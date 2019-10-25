***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.906.639 -556.359 3.371.497 -1.068.279 -197.418 103.503.520 103.503.520Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler11.650 -209.068 197.418 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-15.154.373 -15.154.373 -15.154.373Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-186.853 20.321 -166.532 -166.532Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.719.786 -536.038 3.383.147 -1.277.347 -15.154.373 88.182.615 88.182.615Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.657.502 -623.579 3.383.146 -1.533.083 -7.885.966 95.045.460 95.045.460Transferler-7.885.966 7.885.966Dönem Karı (Zararı)3.153.934 3.153.934 3.153.934Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-444.262 -444.262 -444.262Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.837.206 -1.837.206 1.837.206 1.837.206 1.837.206Dönem Sonu Bakiyeler12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -1.067.841 1.545.940 -7.581.843 3.153.934 99.592.338 99.592.338Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.119.157 -28.277.375Dönem Karı (Zararı)3.153.934 -15.154.373Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.898.847 3.412.310Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 9.792.544 1.638.395Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler120.573 1.164.449Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 120.573 1.121.740Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 42.709Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler475.605 228.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler475.605 228.207Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.318.525 -470.368Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -370.575 -1.491.862Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 10.806.897 620.472Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri1.952.433 4.245.064Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-3.070.230 -3.844.042Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 -755.689 814.561Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-855.016 -532.085Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler58.400 -84.831Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler58.400 -84.831Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-256.095 653.982İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler16.066.376 -16.535.312Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-723 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.903.018 -2.332.591İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 7.927.583 202.082İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 4.975.435 -2.534.673Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler761.818 -161.718İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 703.970 -280.355İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 57.848 118.637Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -5.062.702 -10.655.715Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)4.024.869 -3.513.436Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-916.449 -449.057İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -916.449 -449.057Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)331.604 487.189Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.270.495 1.036.041İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 3.171.233 1.063.962İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 99.262 -27.921Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)72.843 106.070İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler681.603 -1.052.095Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)681.603 -1.057.957Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 5.862Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları37.119.157 -28.277.375YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.818.341 -1.322.937Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışlarıİştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri9 -2.034.940 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 101.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-11 0 101.000Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-11 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.783.401 -1.423.937Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -2.604.455 -723.481Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -178.946 -700.456FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.877.940 23.447.552İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.837.206 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 1.837.206 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri58.926.968 26.917.141Kredilerden Nakit Girişleri4 58.926.968 26.917.141Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-72.647.851 -2.170.568Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -72.647.851 -2.170.568Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -11.908.057 0Ödenen Faiz14 -4.456.781 -2.293.486Alınan Faiz14 370.575 994.465YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.422.876 -6.152.760NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.422.876 -6.152.760DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.948.717 23.832.975DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.371.593 17.680.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 16.371.593 11.948.717Finansal Yatırımlar723Ticari Alacaklar18.202.255 28.155.616İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 788.022 5.765.948İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 17.414.233 22.389.668Diğer Alacaklar206.996 838.260İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 88.143 792.113İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 118.853 46.147Stoklar8 46.542.159 41.479.457Peşin Ödenmiş Giderler847.945 4.634.351Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar261.721Diğer Dönen Varlıklar362.070 1.043.673ARA TOPLAM82.533.741 88.361.795TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR82.533.741 88.361.795DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar55.606 186.160İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 55.606 186.160Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 4.646.897 1.856.268Maddi Duran Varlıklar10 69.079.801 68.208.285Kullanım Hakkı Varlıkları10 35.275.819 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 263.398 160.438Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar263.398 160.438Peşin Ödenmiş Giderler316.960 555.423TOPLAM DURAN VARLIKLAR109.638.481 70.966.574TOPLAM VARLIKLAR192.172.222 159.328.369KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 25.110.968 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 24.351.724 38.788.257Diğer Finansal Yükümlülükler51.709 84.023Ticari Borçlar6 5.349.137 4.313.153İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 5.349.137 4.313.153Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.803.931 1.472.327Diğer Borçlar3.532.471 261.976İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 3.179.923 8.690İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 352.548 253.286Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)480.406 407.563Kısa Vadeli Karşılıklar1.256.838 1.206.127Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar286.361 423.817Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar970.477 782.310ARA TOPLAM61.937.184 46.533.426TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.937.184 46.533.426UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 24.573.184 11.176.291Uzun Vadeli Karşılıklar2.660.136 2.047.075Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.660.136 2.047.075Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.409.380 4.526.117TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.642.700 17.749.483TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER92.579.884 64.282.909ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar99.592.338 95.045.460Ödenmiş Sermaye12 43.300.000 43.300.000Geri Alınmış Paylar (-)12 0 -1.837.206Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 13.584.646 13.584.646Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 45.589.661 46.033.923Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)45.589.661 46.033.923Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 46.657.502 46.657.502Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -1.067.841 -623.579Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 1.545.940 3.383.146Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 -7.581.843 -1.533.083Net Dönem Karı veya Zararı3.153.934 -7.885.966TOPLAM ÖZKAYNAKLAR99.592.338 95.045.460TOPLAM KAYNAKLAR192.172.222 159.328.369Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 97.520.568 76.144.942 29.917.371 25.584.307Satışların Maliyeti13 -51.035.354 -37.936.192 -15.025.729 -12.949.373TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)46.485.214 38.208.750 14.891.642 12.634.934BRÜT KAR (ZARAR)46.485.214 38.208.750 14.891.642 12.634.934Genel Yönetim Giderleri-4.498.013 -4.492.569 -1.616.129 -1.524.432Pazarlama Giderleri-32.068.033 -28.584.213 -10.757.003 -9.984.444Araştırma ve Geliştirme Giderleri-235.978 -761.339 -78.659 -254.357Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.868.032 7.762.498 1.752.216 3.402.886Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.694.225 -5.775.062 -512.110 -2.197.778ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.856.997 6.358.065 3.679.957 2.076.809Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler195.216 84.753TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri107.557 0 39.826 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 755.689 -814.561 926.253 254.481FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.915.459 5.628.257 4.646.036 2.331.290Finansman Gelirleri14 2.210.814 5.837.538 1.614.606 4.664.703Finansman Giderleri14 -14.963.771 -27.152.254 -4.796.413 -18.558.181SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.162.502 -15.686.459 1.464.229 -11.562.188Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri991.432 532.086 829.977 57.064Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 912.921 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri991.432 532.086 -82.944 57.064SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.153.934 -15.154.373 2.294.206 -11.505.124DÖNEM KARI (ZARARI)3.153.934 -15.154.373 2.294.206 -11.505.124Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları15 3.153.934 -15.154.373 2.294.206 -11.505.124Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-444.262 -166.532 -327.263 -267.263Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -186.853 0 -62.284Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-569.567 20.321 -423.318 -204.979Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler125.305 0 96.055 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri125.305 96.055Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-444.262 -166.532 -327.263 -267.263TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.709.672 -15.320.905 1.966.943 -11.772.387Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.709.672 -15.320.905 1.966.943 -11.772.387http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795039BIST