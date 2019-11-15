***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-30.09.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBoğaziçi Kurumlar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi.Mali Tablonun Verilme Tarihi15/11/2019AçıklamalarEk'te yer alan Finansal Tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799222BIST