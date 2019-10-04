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***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.10.2019 14:23
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***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, M. Kemal Mah. Çankaya/Ankara adresinde, KENTPARK AVM'de şubesini açmıştır.
Açılışı yapılan bu mağazamız ile birlikte bayilerimiz hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 61 olmuştur.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790209


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