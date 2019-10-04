***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2019 14:23
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, M. Kemal Mah. Çankaya/Ankara adresinde, KENTPARK AVM'de şubesini açmıştır.
Açılışı yapılan bu mağazamız ile birlikte bayilerimiz hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 61 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790209
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 102.784
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|Önceki Kapanış
|: 102.784
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103.875
En Düşük
102.784
18:055,6939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0009
|Açılış
|: 5,6890
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|Önceki Kapanış
|: 5,6870
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5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
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|Açılış
|: 275,51
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|Önceki Kapanış
|: 275,63
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277,29
En Düşük
273,71