***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, adresinde, HİLLTOWN AVM'de şubesini açmıştır. Yalı Mahallesi 6522 Sokak N 3 İç Kapı N Z064 KARŞIYAKA / İZMİRAçılışı yapılan bu mağazamız ile birlikte bayilerimiz hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 62 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793900BIST