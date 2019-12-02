DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|SANKO
|8,28
|42.326.341
|% 18,79
|SMART
|7,10
|160.444.015
|% 16,78
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|KLNMA
|53,20
|5.026.432
|% 14,51
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,4133
|7,4505
|% -0,01
|Frank
|5,7582
|5,7929
|% 0,57
|Riyal
|1,5286
|1,5362
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.461
|1.461
|-5,10
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,02
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,94
|-0,11
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,02
|B. Petrol
|61,31
|61,31
|0,82
Seans Raporu
- 17:59YATAS Yüzde 5.91 oranında artışla 6.45 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 194, 661 adet işlem
- 17:58XU100 Endeks 108, 118 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 8, 832.00 milyon TL de
- 17:57UNYEC Yüzde 6.54 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 646, 725 adet işlem
- 17:56ALGYO Yüzde 4.17 oranında artışla 82.40 lira fiyatla işlem gören hissede 874, 311 adet işlem
- 17:55GSDHO Yüzde 5.31 oranında artışla 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 700, 206 adet işlem