***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
24.01.2020 15:43
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 24.01.2020 tarih ve BİAŞ-2-527 "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814331
BIST
18:05122.142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -398,47
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.761
18:055,9452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0094
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
18:056,5569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0097
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5483
18:05300,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,02
|Açılış
|: 300,26
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
301,14
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|14,65
|164.055.906
|% 19,98
|
|OZGYO
|2,08
|271.519.983
|% 19,54
|
|YUNSA
|16,31
|183.020.842
|% 15,76
|
|DGKLB
|2,09
|351.671.510
|% 15,47
|
|GYHOL
|23,40
|1.305.304
|% 14,93
|
|QNBFL
|146,90
|75.947
|% -14,99
|
|CEOEM
|7,55
|36.470.293
|% -14,98
|
|BURVA
|21,26
|496.694
|% -14,96
|
|QNBFB
|54,95
|503.342
|% -14,94
|
|EPLAS
|16,02
|241.240
|% -9,95
|
|THYAO
|14,54
|2.010.371.000
|% 2,11
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|GARAN
|11,97
|666.512.605
|% -0,75
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,67
|351.994.093
|% 1,21
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|TSKB
|1,30
|242.847.954
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7537
|7,7925
|% -0,15
|
|Frank
|6,1001
|6,1368
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5800
|1,5879
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|10,46
|
|Altın Gr.
|300
|300
|1,53
|
|Cumhuriyet
|1.974
|2.004
|10,00
|
|Tam
|1.965
|2.014
|6,47
|
|Yarım
|950
|974
|3,13
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|61,18
|61,18
|-0,86
|