***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.10.2019 09:24
***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Deutsche Bank AG (DBL) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin (DSI) yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 272 adet varant 09 Ekim 2019 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve DBAGL tarafından KAP'ta yayınlanan duyurulardan takip edilebilir.
***IZDDL.V, IZDDM.V, IZDDN.V, IZDDO.V, IZDDP.V, IZDDR.V, IZDDS.V, IZDDT.V, BNDBH.V, BNDBI.V, BNDBJ.V, BNDBK.V, BNDBL.V, BNDBM.V, ABDDR.V, ABDDS.V, ABDDT.V, ABDDU.V, ABDDV.V, ABDDY.V, ARDDZ.V, ARDEA.V, ARDEB.V, ARDEC.V, BIDBN.V, BIDBO.V, BIDBP.V, BIDBR.V, EGDDD.V, EGDDE.V, EGDDF.V, EGDDG.V, EDDDG.V, EDDDH.V, EDDDI.V, EDDDJ.V, EDDDK.V, GRDGA.V, GRDGB.V, GRDGC.V, GRDGD.V, GRDGE.V, GRDGF.V, HBDEC.V, HBDED.V, HBDEE.V, HBDEF.V, HBDEG.V, HBDEH.V, IBDEG.V, IBDEH.V, IBDEI.V, IBDEJ.V, IBDEK.V, IBDEL.V, KHDBT.V, KHDBU.V, KHDBV.V, KHDBY.V, KADBT.V, KADBU.V, KADBV.V, KADBY.V,KADBZ.V, KADCA.V, KZDBN.V, KZDBO.V, KZDBP.V, KZDBR.V, KRDGF.V, KRDGG.V, KRDGH.V, KRDGI.V, KRDGJ.V, PEDFA.V, PEDFB.V, PEDFC.V, PEDFD.V, PEDFE.V, PGDDF.V, PGDDG.V, PGDDH.V, PGDDI.V, PGDDJ.V, SIDED.V, SIDEE.V, SIDEF.V, SIDEG.V, TCDME.V, TCDMF.V, TCDMG.V, TCDMH.V, TCDMI.V, TKDGF.V, TKDGG.V, TKDGH.V, TKDGI.V, TKDGJ.V, TKDGK.V, TEDCA.V, TEDCB.V, TEDCC.V, TEDCD.V, TPDDJ.V, TPDDK.V, TPDDL.V, TPDDM.V, TPDDN.V, VBDCY.V, VBDCZ.V, VBDDA.V, VBDDB.V, VBDDC.V, YBDCO.V, YBDCP.V, YBDCR.V, YBDCS.V, YBDCT.V, DADGL.V, DADGM.V, DADGN.V, DADGO.V, DADGP.V, DADGR.V, STDBG.V, STDBH.V, STDBI.V, STDBJ.V, NADKB.V, NADKC.V, NADKD.V, NADKE.V, DJDKA.V, DJDKB.V, DJDKC.V, DJDKD.V, IZDTL.V, IZDTM.V, IZDTN.V, IZDTO.V, IZDTP.V, IZDTR.V, IZDTS.V, IZDTT.V, BNDRH.V, BNDRI.V, BNDRJ.V, BNDRK.V, BNDRL.V, BNDRM.V, ABDTR.V, ABDTS.V, ABDTT.V, ABDTU.V, ABDTV.V, ABDTY.V, ARDTZ.V, ARDUA.V, ARDUB.V, ARDUC.V, BIDRN.V, BIDRO.V, BIDRP.V, BIDRR.V, EGDTD.V, EGDTE.V, EGDTF.V, EGDTG.V, EDDTG.V, EDDTH.V, EDDTI.V, EDDTJ.V, EDDTK.V, GRDYA.V, GRDYB.V, GRDYC.V, GRDYD.V, GRDYE.V, GRDYF.V, HBDUC.V, HBDUD.V, HBDUE.V, HBDUF.V, HBDUG.V, HBDUH.V, IBDUG.V, IBDUH.V, IBDUI.V, IBDUJ.V, IBDUK.V, IBDUL.V, KHDRT.V, KHDRU.V, KHDRV.V, KHDRY.V, KADRT.V, KADRU.V, KADRV.V, KADRY.V, KADRZ.V, KADSA.V, KZDRN.V, KZDRO.V, KZDRP.V, KZDRR.V, KRDYH.V, KRDYI.V, KRDYJ.V, KRDYK.V, KRDYL.V, PEDVA.V, PEDVB.V, PEDVC.V, PEDVD.V, PEDVE.V, PGDTF.V, PGDTG.V, PGDTH.V, PGDTI.V, PGDTJ.V, SIDUT.V, SIDUU.V, SIDUV.V, SIDUY.V, TCDZN.V, TCDZO.V, TLDPA.V, TLDPB.V, TLDPC.V, TKDYI.V, TKDYJ.V, TKDYK.V, TKDYL.V, TKDYM.V, TKDYN.V, TEDSA.V, TEDSB.V, TEDSC.V, TEDSD.V, TPDTJ.V, TPDTK.V, TPDTL.V, TPDTM.V, TPDTN.V, VBDSY.V, VBDSZ.V, VBDTA.V, VBDTB.V, VBDTC.V, YBDSO.V, YBDSP.V, YBDSR.V, YBDSS.V, YBDST.V, DADZT.V, DADZU.V, DADZV.V, DADZY.V, DADZZ.V, DKDPA.V, STDRG.V, STDRH.V, STDRI.V, STDRJ.V, NADVM.V, NADVN.V, NADVO.V, NADYA.V, DJDVL.V, DJDVM.V, DJDVN.V, DJDVO.V***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791751
BIST