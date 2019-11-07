***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.11.2019 09:23
***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Deutsche Bank AG (DBL) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin (DSI) yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 280 adet varant 7 Kasım 2019 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve DBAGL tarafından KAP'ta yayınlanan duyurulardan takip edilebilir. *** IZDEI.V IZDEJ.V IZDEK.V IZDEL.V IZDEM.V IZDEN.V IZDEO.V IZDEP.V IZDER.V IZDES.V IZDET.V IZDEU.V BNDBY.V BNDBZ.V BNDCA.V BNDCB.V BNDCC.V BNDCD.V BNDCE.V BNDCF.V ABDEF.V ABDEG.V ABDEH.V ABDEI.V ABDEJ.V ABDEK.V ARDEI.V ARDEJ.V ARDEK.V ARDEL.V ARDEN.V EGDDM.V EGDDN.V EGDDO.V EGDDP.V EGDDR.V EDDDR.V EDDDS.V EDDDT.V EDDDU.V EDDDV.V GRDGO.V GRDGP.V GRDGR.V GRDGS.V GRDGT.V GRDGU.V GRDGV.V GRDGY.V IBDET.V IBDEU.V IBDEV.V IBDEY.V IBDEZ.V IBDFA.V KHDCE.V KHDCF.V KHDCG.V KHDCH.V KHDCI.V KADCH.V KADCI.V KADCJ.V KADCK.V KADCL.V KADCM.V KRDGP.V KRDGR.V KRDGS.V KRDGT.V KRDGU.V PEDFK.V PEDFL.V PEDFM.V PEDFN.V PEDFO.V PGDDP.V PGDDR.V PGDDS.V PGDDT.V PGDDU.V SIDEM.V SIDEN.V SIDEO.V SIDEP.V SIDER.V TLDAF.V TLDAG.V TLDAH.V TLDAI.V TLDAJ.V TKDGU.V TKDGV.V TKDGY.V TKDGZ.V TKDHA.V TKDHB.V TKDHC.V TKDHD.V TEDCJ.V TEDCK.V TEDCL.V TEDCM.V TEDCN.V TPDDU.V TPDDV.V TPDDY.V TPDDZ.V TPDEA.V VBDDI.V VBDDJ.V VBDDK.V VBDDL.V VBDDM.V YBDDB.V YBDDC.V YBDDD.V YBDDE.V YBDDF.V DKDAG.V DKDAH.V DKDAI.V DKDAJ.V DKDAK.V DKDAL.V STDBP.V STDBR.V STDBS.V STDBT.V STDBU.V NADKK.V NADKL.V NADKM.V NADKN.V NADKO.V DJDKJ.V DJDKK.V DJDKL.V DJDKM.V DJDKN.V IZDUI.V IZDUJ.V IZDUK.V IZDUL.V IZDUM.V IZDUN.V IZDUO.V IZDUP.V IZDUR.V IZDUS.V IZDUT.V IZDUU.V BNDRY.V BNDRZ.V BNDSA.V BNDSB.V BNDSC.V BNDSD.V BNDSE.V BNDSF.V ABDUF.V ABDUG.V ABDUH.V ABDUI.V ABDUJ.V ABDUK.V ARDUI.V ARDUJ.V ARDUK.V ARDUL.V ARDUM.V EGDTM.V EGDTN.V EGDTO.V EGDTP.V EGDTR.V EDDTR.V EDDTS.V EDDTT.V EDDTU.V EDDTV.V GRDYO.V GRDYP.V GRDYR.V GRDYS.V GRDYT.V GRDYU.V GRDYV.V GRDYY.V IBDUT.V IBDUU.V IBDUV.V IBDUY.V IBDUZ.V IBDVA.V KHDSE.V KHDSF.V KHDSG.V KHDSH.V KHDSI.V KADSH.V KADSI.V KADSJ.V KADSK.V KADSL.V KADSM.V KRDYS.V KRDYT.V KRDYU.V KRDYV.V KRDYY.V PEDVK.V PEDVL.V PEDVM.V PEDVN.V PEDVO.V PGDTP.V PGDTR.V PGDTS.V PGDTT.V PGDTU.V SIDVE.V SIDVF.V SIDVG.V SIDVH.V SIDVI.V TLDPI.V TLDPJ.V TLDPK.V TLDPL.V TLDPM.V TKDYZ.V TKDZA.V TKDZB.V TKDZC.V TKDZD.V TKDZE.V TKDZF.V TKDZG.V TEDSJ.V TEDSK.V TEDSL.V TEDSM.V TEDSN.V TPDTU.V TPDTV.V TPDTY.V TPDTZ.V TPDUA.V VBDTI.V VBDTJ.V VBDTK.V VBDTL.V VBDTM.V YBDTB.V YBDTC.V YBDTD.V YBDTE.V YBDTF.V DKDPH.V DKDPI.V DKDPJ.V DKDPK.V DKDPL.V DKDPM.V STDRP.V STDRR.V STDRS.V STDRT.V STDRU.V NADYG.V NADYH.V NADYI.V NADYJ.V NADYK.V DJDYF.V DJDYG.V DJDYH.V DJDYI.V DJDYJ.V ***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797121
BIST
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|
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|
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BIST En Aktif Hisseler
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|Alış
|Satış
|%
|
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|0,0000
|% 0,00
|
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|
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|
|
|Alış
|Satış
|%
|
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|1.486
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|61,78
|61,78
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|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1447, 16 artarak (% 1.16 ) 126, 298
-
10:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi USAS, ODAS, KRDMD
-
10:45
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YESIL, ISATR
-
10:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, PETKM
-
10:45XU100
Endeks 102, 195 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 1, 234.00 milyon TL de