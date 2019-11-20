***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.11.2019 09:15
***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Deutsche Bank AG (DBL) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin (DSI) yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 280 adet varant 20 Kasım 2019 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve DBAGL tarafından KAP'ta yayınlanan duyurulardan takip edilebilir. ***IZDEV.V, IZDEY.V, IZDEZ.V, IZDFA.V, IZDFB.V, IZDFC.V, IZDFD.V, IZDFE.V, IZDFF.V, IZDFG.V, IZDFH.V, IZDFI.V, BNDCG.V, BNDCH.V, BNDCI.V, BNDCJ.V, BNDCK.V, BNDCL.V, BNDCM.V, BNDCN.V, ABDEL.V, ABDEM.V, ABDEN.V, ABDEO.V, ABDEP.V, ABDER.V, ARDEO.V, ARDEP.V, ARDER.V, ARDES.V, ARDET.V, EGDDS.V, EGDDT.V, EGDDU.V, EGDDV.V, EGDDY.V, EDDDY.V, EDDDZ.V, EDDEA.V, EDDEB.V, EDDEC.V, GRDGZ.V, GRDHA.V, GRDHB.V, GRDHC.V, GRDHD.V, GRDHE.V, GRDHF.V, GRDHG.V, IBDFB.V, IBDFC.V, IBDFD.V, IBDFE.V, IBDFF.V, IBDFG.V, KHDCJ.V, KHDCK.V, KHDCL.V, KHDCM.V, KHDCN.V, KADCN.V, KADCO.V, KADCP.V,KADCR.V, KADCS.V, KADCT.V, KRDGV.V, KRDGY.V, KRDGZ.V, KRDHA.V, KRDHB.V, PEDFP.V, PEDFR.V, PEDFS.V, PEDFT.V, PEDFU.V, PGDDV.V, PGDDY.V, PGDDZ.V, PGDEA.V, PGDEB.V, SIDES.V, SIDET.V, SIDEU.V, SIDEV.V, SIDEY.V, TLDAK.V, TLDAL.V, TLDAM.V, TLDAN.V, TLDAO.V, TKDHE.V, TKDHF.V, TKDHG.V, TKDHH.V, TKDHI.V, TKDHJ.V, TKDHK.V, TKDHL.V, TEDCO.V, TEDCP.V, TEDCR.V, TEDCS.V, TEDCT.V, TPDEB.V, TPDEC.V, TPDED.V, TPDEE.V, TPDEF.V, VBDDN.V, VBDDO.V, VBDDP.V, VBDDR.V, VBDDS.V, YBDDG.V, YBDDH.V, YBDDI.V, YBDDJ.V, YBDDK.V, DKDAM.V, DKDAN.V, DKDAO.V, DKDAP.V, DKDAR.V, DKDAS.V, STDBV.V, STDBY.V, STDBZ.V, STDCA.V, STDCB.V, NADLA.V, NADLB.V, NADLC.V, NADLD.V, NADLE.V, DJDKO.V, DJDLA.V, DJDLB.V, DJDLC.V, DJDLD.V, IZDUV.V, IZDUY.V, IZDUZ.V, IZDVA.V, IZDVB.V, IZDVC.V, IZDVD.V, IZDVE.V, IZDVF.V, IZDVG.V, IZDVH.V, IZDVI.V, BNDSG.V, BNDSH.V, BNDSI.V, BNDSJ.V, BNDSK.V, BNDSL.V, BNDSM.V, BNDSN.V, ABDUL.V, ABDUM.V, ABDUN.V, ABDUO.V, ABDUP.V, ABDUR.V, ARDUN.V, ARDUO.V, ARDUP.V, ARDUR.V, ARDUS.V, EGDTS.V, EGDTT.V, EGDTU.V, EGDTV.V, EGDTY.V, EDDTY.V, EDDTZ.V, EDDUA.V, EDDUB.V, EDDUC.V, GRDYZ.V, GRDZA.V, GRDZB.V, GRDZC.V, GRDZD.V, GRDZE.V, GRDZF.V, GRDZG.V, IBDVB.V, IBDVC.V, IBDVD.V, IBDVE.V, IBDVF.V, IBDVG.V, KHDSJ.V, KHDSK.V, KHDSL.V, KHDSM.V, KHDSN.V, KADSN.V, KADSO.V, KADSP.V, KADSR.V, KADSS.V, KADST.V, KRDYZ.V, KRDZA.V, KRDZB.V, KRDZC.V, KRDZD.V, PEDVP.V, PEDVR.V, PEDVS.V, PEDVT.V, PEDVU.V, PGDTV.V, PGDTY.V, PGDTZ.V, PGDUA.V, PGDUB.V, SIDVJ.V, SIDVK.V, SIDVL.V, SIDVM.V, SIDVN.V, TLDPN.V, TLDPO.V, TLDPP.V, TLDPR.V, TLDPS.V, TKDZH.V, TKDZI.V, TKDZJ.V, TKDZK.V, TKDZL.V, TKDZM.V, TKDZN.V, TKDZO.V, TEDSO.V, TEDSP.V, TEDSR.V, TEDSS.V, TEDST.V, TPDUB.V, TPDUC.V, TPDUD.V, TPDUE.V, TPDUF.V, VBDTN.V, VBDTO.V, VBDTP.V, VBDTR.V, VBDTS.V, YBDTG.V, YBDTH.V, YBDTI.V, YBDTJ.V, YBDTK.V, DKDPN.V, DKDPO.V, DKDPP.V, DKDPR.V, DKDPS.V, DKDPT.V, STDRV.V, STDRY.V, STDRZ.V, STDSA.V, STDSB.V, NADYL.V, NADYM.V, NADYN.V, NADYO.V, NADZA.V, DJDYK.V, DJDYL.V, DJDYM.V, DJDYN.V, DJDYO.V***
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BIST