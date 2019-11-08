***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
08.11.2019 16:12
***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [DBAGL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
EDDTV.V
Sözleşme No
0A007CC10008BB11
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/11/2019
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797565
BIST
16:23103.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -116,16
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
16:235,7559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0085
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7385
16:236,3560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
16:23269,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,42
|Açılış
|: 269,95
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,35
|235.853.613
|% 17,54
|
|IHGZT
|2,97
|5.686.795
|% 14,23
|
|RYGYO
|1,99
|4.766.587
|% 11,80
|
|MRGYO
|0,89
|16.705.305
|% 11,25
|
|BURVA
|5,32
|5.036.703
|% 10,37
|
|KLNMA
|54,55
|77.665.498
|% -14,96
|
|VERUS
|15,42
|34.196.523
|% -13,27
|
|BRSAN
|8,73
|12.732.019
|% -8,59
|
|GEDZA
|5,45
|3.036.006
|% -7,94
|
|TIRE
|1,82
|36.246.547
|% -7,14
|
|THYAO
|12,80
|1.516.517.042
|% 1,11
|
|ASELS
|18,97
|464.331.623
|% 0,16
|
|ICBCT
|4,82
|421.703.051
|% 8,07
|
|HALKB
|5,74
|400.404.423
|% 4,17
|
|PETKM
|3,70
|363.943.009
|% 0,82
|
|THYAO
|12,80
|1.516.517.042
|% 1,11
|
|PETKM
|3,70
|363.943.009
|% 0,82
|
|ICBCT
|4,82
|421.703.051
|% 8,07
|
|KRDMD
|2,30
|186.177.484
|% -1,29
|
|SMART
|3,35
|235.853.613
|% 17,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3523
|7,3891
|% 0,13
|
|Frank
|5,7562
|5,7909
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5307
|1,5384
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|-9,51
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-28,00
|
|Tam
|1.786
|1.831
|-25,44
|
|Yarım
|863
|886
|-12,30
|
|Çeyrek
|433
|443
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,85
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,05
|
|B. Petrol
|61,38
|61,38
|-0,91
|