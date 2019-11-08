***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [DBAGL]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIİlgili İşlem SırasıEDDTV.VSözleşme No0A007CC10008BB11İşlemin Gerçekleşme Tarihi08/11/2019İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797565BIST