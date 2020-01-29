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***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

29.01.2020 12:11
GÜNCEL HABERLER



***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler [DBAGL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
ARDED.V
Sözleşme No
0A0C04C1000253E8
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/01/2020
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815029


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYLUM 6,54 30.001.977 % 14,94  
DESA 5,17 25.835.976 % 12,88  
AFYON 7,72 307.096.541 % 12,21  
KRSTL 2,36 295.086.560 % 11,32  
BEYAZ 3,80 1.895.891 % 9,83  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7157 7,7544 % 0,05  
Frank 6,0762 6,1128 % -0,11  
Riyal 1,5808 1,5887 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.571 1.571 2,03  
Altın Gr. 301 301 0,85  
Cumhuriyet 1.988 2.018 -7,00  
Tam 1.981 2.030 -5,04  
Yarım 957 982 -2,43  
Çeyrek 480 491 -1,22  
Gümüş.Ons 17,50 17,54 0,05  
Gümüş Gr. 3,35 3,35 0,01  
B. Petrol 59,27 59,27 0,46  
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