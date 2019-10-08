***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
08.10.2019 12:34
***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DBAGL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
03/12/2018
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Deutsche Bank AG
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
15.040.000
Adet
272
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/10/2019
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791270
BIST
17:21101.831
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.162,60
|Açılış
|: 102.270
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|Önceki Kapanış
|: 102.993
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102.817
En Düşük
100.656
17:215,8109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0202
|Açılış
|: 5,8000
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|Önceki Kapanış
|: 5,7640
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5,8472
En Düşük
5,7819
17:216,3741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0261
|Açılış
|: 6,3600
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|Önceki Kapanış
|: 6,3300
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6,4266
En Düşük
6,3583
17:21280,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,69
|Açılış
|: 280,73
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|Önceki Kapanış
|: 280,03
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283,16
En Düşük
277,88