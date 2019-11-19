***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması









***DBAGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [DBAGL]İlgili Fonlar []TürkçeVarantların/Sertifikaların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi03/12/2018Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin UnvanıDeutsche Bank AGİşlem Göreceği PazarYapılandırılmış Ürünler ve Fon PazarıNominal Değer (TL)24.200.000Adet280İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih20/11/2019Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799599BIST