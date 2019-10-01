***DENCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
01.10.2019 18:02
***DENCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARI DUYURUSU
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DENCM
İlgili Şirket Ünvanı DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 6.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 15.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 9.000.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
DENCM, TRADENCM91F3 13.789,682
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 02.10.2019
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 03.10.2019
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DENCMBE.pdf
EK: 2 DENCMBE_ING.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789459
BIST