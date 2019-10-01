***DENCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar









***DENCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARI DUYURUSUYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler DENCMİlgili Şirket Ünvanı DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan PaylarMevcut Sermaye (TL) 6.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 15.000.000Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 9.000.000Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)DENCM, TRADENCM91F3 13.789,682Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 02.10.2019Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 03.10.2019Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.Satılacak Payların Niteliği Kaydi PayBaşvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 DENCMBE.pdfEK: 2 DENCMBE_ING.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789459BIST