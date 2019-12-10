***DENCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2019 11:24
***DENCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DENCM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802774
BIST
14:48107.928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -858,56
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.832
14:485,7961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0133
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
14:486,4266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0034
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4234
14:48273,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,65
|Açılış
|: 273,53
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
273,87
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|7,59
|125.551.547
|% 19,91
|
|DENCM
|8,63
|19.655.219
|% 15,07
|
|RYGYO
|3,99
|18.854.117
|% 14,00
|
|RYSAS
|3,00
|23.176.887
|% 12,78
|
|ARMDA
|14,50
|3.744.453
|% 12,58
|
|HURGZ
|1,28
|910.870
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|11.638
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|63.992
|% -9,57
|
|EGCEY
|0,33
|101.195
|% -8,33
|
|CEMAS
|1,49
|91.500.154
|% -6,88
|
|THYAO
|13,67
|824.943.044
|% -0,94
|
|AFYON
|6,99
|313.846.294
|% 1,30
|
|ASELS
|19,38
|266.243.414
|% -0,87
|
|TTKOM
|7,14
|236.941.402
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,51
|211.849.455
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,51
|211.849.455
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,49
|91.500.154
|% -6,88
|
|THYAO
|13,67
|824.943.044
|% -0,94
|
|KARSN
|1,50
|79.972.868
|% 1,35
|
|METRO
|1,31
|69.741.187
|% -6,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6208
|7,6591
|% 0,07
|
|Frank
|5,8644
|5,8997
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5425
|1,5502
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|5,68
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,83
|
|Cumhuriyet
|1.812
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.805
|1.850
|2,84
|
|Yarım
|873
|895
|1,57
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,68
|
|Gümüş.Ons
|16,66
|16,68
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|-0,37
|