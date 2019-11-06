***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.11.2019AçıklamalarŞirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 15.000.000.- TL olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin yeni şekli 30.10.2019 tarihinde tescil edilmiş ve 06.11.2019 tarih ve 9945 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 30/10/2019 06/11/2019 9945http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796943BIST