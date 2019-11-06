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***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

06.11.2019 15:48
GÜNCEL HABERLER

***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.11.2019
Açıklamalar

Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 15.000.000.- TL olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin yeni şekli 30.10.2019 tarihinde tescil edilmiş ve 06.11.2019 tarih ve 9945 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 30/10/2019 06/11/2019 9945



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796943


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