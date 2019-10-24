***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 96.202.223 72.433.482 30.974.369 21.793.937Satışların Maliyeti29 -82.235.067 -61.468.938 -26.194.441 -18.287.475TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.967.156 10.964.544 4.779.928 3.506.462BRÜT KAR (ZARAR)13.967.156 10.964.544 4.779.928 3.506.462Genel Yönetim Giderleri30,31 -7.464.899 -5.246.989 -2.977.428 -1.951.126Pazarlama Giderleri30,31 -2.732.202 -2.751.651 -865.166 -765.448Araştırma ve Geliştirme Giderleri30,31 -194.718 -92.645 -67.024 -8.251Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 324.719 1.539.402 62.959 804.528Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -744.181 -959.781 -82.373 -223.205ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.155.875 3.452.880 850.896 1.362.960FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.155.875 3.452.880 850.896 1.362.960Finansman Gelirleri34 96.865 158.234 73.968 127.016Finansman Giderleri34 -6.955.051 -4.889.057 -1.818.381 -2.329.798SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.702.311 -1.277.943 -893.517 -839.822Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 -1.551.164 -260.742 168.494 -75.158Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 -1.551.164 -260.742 168.494 -75.158SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.253.475 -1.538.685 -725.023 -914.980DÖNEM KARI (ZARARI)-5.253.475 -1.538.685 -725.023 -914.980Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-5.253.475 -1.538.685 -725.023 -914.980Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,85300000 -0,25600000 -0,11800000 -0,15200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.866.153 -4.222.739Dönem Karı (Zararı)-5.253.475 -1.538.685Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.713.372 10.771.748Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,20 2.847.210 3.031.943Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10,13 619.729 362.786Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23,25 2.774.335 3.260.580Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler32,34 6.873.649 4.171.865Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32,34 47.285 -316.168Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 1.551.164 260.742İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.100.007 -10.951.947Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.665.169 -6.658.567Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.412 45.117Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-1.999.649 1.233.693Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.730.718 -7.113.560Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.108.134 2.783.338Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.742.185 287.008İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-675.702 -1.528.976Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.559.904 -1.718.884Ödenen Faiz-18.715 -1.292.179Alınan Faiz34,38 2.065 23.153Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -677.101 -1.234.829YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.790.491 -3.101.783Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 2.546Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -2.793.037 -3.101.783FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.141.737 7.157.125Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 920.183 18.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.000.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış5.999.231İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-1.796.069Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -93.612Ödenen Faiz-7.172.239 -1.842.106YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-66.075 -167.397NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-66.075 -167.397DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 187.322 243.941DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 121.247 76.544Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 8.582.247 187.322Ticari Alacaklar10,38 19.147.363 21.008.012İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38 19.019.276 20.623.289İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 128.087 384.723Diğer Alacaklar11 639.401 20.686İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 639.401 20.686Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 13.284.912 11.285.263Stoklar13 22.855.442 20.210.637Peşin Ödenmiş Giderler14 2.736.551 642.397Diğer Dönen Varlıklar27 28.038 44.772ARA TOPLAM67.273.954 53.399.089TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR67.273.954 53.399.089DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar18 68.048.870 68.020.076Diğer Maddi Duran Varlıklar18 68.048.870 68.020.076Kullanım Hakkı Varlıkları19 61.968Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 0 14.899Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 14.899Ertelenmiş Vergi Varlığı36 1.330.036 2.876.864TOPLAM DURAN VARLIKLAR69.440.874 70.911.839TOPLAM VARLIKLAR136.714.828 124.310.928KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 920.183Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 75.941Ticari Borçlar10,38 9.110.030 6.948.775İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 614.702 721.510İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 8.495.328 6.227.265Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 1.342.631 1.089.218Diğer Borçlar11,38 41.918.182 40.129.223İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 41.871.476 14 107.987 204.243Kısa Vadeli Karşılıklar1.019.649 1.275.755Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 186.068 410.165Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 833.581 865.590Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 3.557.911 2.156.193ARA TOPLAM58.052.514 51.803.407TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.052.514 51.803.407UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11.853.865 9.500.525Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 11.853.865 9.500.525TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.853.865 9.500.525TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER69.906.379 61.303.932ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar66.808.449 63.006.996Ödenmiş Sermaye28 15.000.000 6.000.000Sermaye Düzeltme Farkları28 20.891.542 20.891.542Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 79.355 9.052Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28 43.207.090 43.207.090Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)43.697.376 43.697.376Diğer Kazançlar (Kayıplar)-490.286 -490.286Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 699.583 699.583Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-7.815.646 -7.420.789Net Dönem Karı veya Zararı-5.253.475 -379.482TOPLAM ÖZKAYNAKLAR66.808.449 63.006.996TOPLAM KAYNAKLAR136.714.828 124.310.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 20.891.542 9.052 29.395.542 699.583 -4.925.714 -2.612.256 49.457.749 49.457.749Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-222.064 -222.064Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar6.000.000 20.891.542 9.052 29.395.542 699.583 -5.147.778 -2.612.256 49.235.685Transferler-2.612.256 2.612.256Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.538.685 -1.538.685Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 20.891.542 9.052 29.395.542 699.583 -7.760.034 -1.538.685 47.697.000 47.697.000Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 20.891.542 9.052 43.207.090 699.583 -7.420.789 -379.482 63.006.996Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-15.375 5.152 -10.223Transferler-379.482 379.482Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.258.627 -5.258.627Sermaye Arttırımı9.000.000 70.303 9.070.303Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 20.891.542 79.355 43.207.090 699.583 -7.815.646 -5.253.475 66.808.449 66.808.449Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 -5.253.475 -1.538.685 -725.023 -914.980DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.253.475 -1.538.685 -725.023 -914.980Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-5.253.475 -1.538.685 -725.023 -914.980http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794675BIST