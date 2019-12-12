***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi 31.12.2019 tarihinde sona erecek olup, 01.01.2020 tarihinden geçerli olacak olan 18.dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803119BIST