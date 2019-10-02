***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.10.2019 18:00
***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kullanılmayan Yeni Pay Alma Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2018
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 6.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 15.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DENCM, TRADENCM91F3 6.000.000 9.000.000,000 150,00000 1,00 DENCM, TRADENCM91F3 Nâma DENCM(RÜÇHAN), TRRDNCM00017 13.789,682
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 6.000.000 9.000.000,000 150,00000 13.789,682
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 16.09.2019
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 30.09.2019
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 14.03.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 05.09.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 18.09.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 17.09.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.10.2019 tarihli özel durum açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 13.789,682 TL nominal değerli payların 02-03 Ekim 2019 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışı sunulması neticesinde, ilgili payların tümünün satışı 02 Ekim 2019 (bugün) itibarıyla tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789693
BIST