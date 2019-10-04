***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2018Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000Mevcut Sermaye (TL) 6.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 15.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DENCM, TRADENCM91F3 6.000.000 9.000.000,000 150,00000 1,00 DENCM, TRADENCM91F3 Nâma DENCM(RÜÇHAN), TRRDNCM00017 13.789,682Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 6.000.000 9.000.000,000 150,00000 13.789,682Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 16.09.2019Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 30.09.2019Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 14.03.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 05.09.2019Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 18.09.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 17.09.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarArtırılan 9.000.000,- TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakları kullanma süresi (16.09.2019- 30.09.2019) içerisinde 8.986.210,318 TL ve kalan 13.789,682 TL nominal değerli payların 02- 03 Ekim 2019 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşan fiyattan satışı ile toplam 9.070.302,63 TL nakit fon girişi sağlanmıştır.Toplanan 9.070.302,63 TL fon, izahnamede belirtilen şekilde yatırımların finansmanında kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790531BIST