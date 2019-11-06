***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.11.2019 14:09
***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Esas Sözleşme Madde Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2018
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 6.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 15.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DENCM, TRADENCM91F3 6.000.000 9.000.000,000 150,00000 1,00 DENCM, TRADENCM91F3 Nâma DENCM(RÜÇHAN), TRRDNCM00017 13.789,682
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 6.000.000 9.000.000,000 150,00000 13.789,682
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 16.09.2019
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 30.09.2019
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.10.2019
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.10.2019
SPK Başvuru Tarihi 14.03.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 05.09.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 18.09.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 17.09.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 30.10.2019
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 15.000.000.- TL olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin yeni şekli 30.10.2019 tarihinde tescil edilmiş ve 06.11.2019 tarih ve 9945 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796882
BIST