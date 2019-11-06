***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Esas Sözleşme Madde Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2018Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000Mevcut Sermaye (TL) 6.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 15.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DENCM, TRADENCM91F3 6.000.000 9.000.000,000 150,00000 1,00 DENCM, TRADENCM91F3 Nâma DENCM(RÜÇHAN), TRRDNCM00017 13.789,682Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 6.000.000 9.000.000,000 150,00000 13.789,682Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 16.09.2019Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 30.09.2019Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.10.2019Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.10.2019SPK Başvuru Tarihi 14.03.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 05.09.2019Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 18.09.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 17.09.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 30.10.2019Ek AçıklamalarŞirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 15.000.000.- TL olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin yeni şekli 30.10.2019 tarihinde tescil edilmiş ve 06.11.2019 tarih ve 9945 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796882BIST