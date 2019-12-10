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***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.12.2019 18:04
GÜNCEL HABERLER



***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 2.694.751,00 TRY 17,97
Abdullah Akıncı 1.250.000,00 TRY 8,33
Denizli Cam San. Vakfı 1.000.000,00 TRY 6,67
Diğer (Halka Açık) 10.055.249,00 TRY 67,03
TOPLAM 15.000.000,00 TRY 100,00

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 15000000 TRY 100,00 YOK İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802854


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYGYO 4,20 36.414.469 % 20,00  
HATEK 6,98 23.913.343 % 19,93  
RYSAS 3,19 36.857.461 % 19,92  
PAPIL 7,59 161.402.809 % 19,91  
AGYO 1,99 26.913.921 % 17,06  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6284 7,6667 % 0,17  
Frank 5,8685 5,9038 % 0,19  
Riyal 1,5433 1,5510 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.463 1.464 2,53  
Altın Gr. 273 273 0,31  
Cumhuriyet 1.817 1.844 5,00  
Tam 1.807 1.853 5,13  
Yarım 874 896 2,48  
Çeyrek 438 448 1,24  
Gümüş.Ons 16,64 16,67 0,06  
Gümüş Gr. 3,10 3,11 0,01  
B. Petrol 64,30 64,30 0,05  
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