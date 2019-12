***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 2.694.751,00 TRY 17,97Abdullah Akıncı 1.250.000,00 TRY 8,33Denizli Cam San. Vakfı 1.000.000,00 TRY 6,67Diğer (Halka Açık) 10.055.249,00 TRY 67,03TOPLAM 15.000.000,00 TRY 100,00Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 0,01 TRY 15000000 TRY 100,00 YOK İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802854BIST