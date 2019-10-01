***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
01.10.2019 12:27
***DENCM*** DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 6.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 9.000.000 TL bedelli artırılarak 15.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 16.09.2019 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 30.09.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde 8.986.210,318 TL'lik kısmı kullanılmış olup, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 13.789,682 TL'dir. Kalan 13.789,682 TL paylar, 02-03 Ekim 2019 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin (www.denizlicam.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin (www.isyatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789355
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