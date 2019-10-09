***DENCM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim









***DENCM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [DENCM]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarDenizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.`nin 25.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 6.000.000 TL`den 15.000.000 TL`ye artırılması kapsamında ihraç edilen 9.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa`da küsurat harici satışa sunulan 13.789,00 TL nominal değerli paylardan Ortaklığın Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamakta olup satışa sunulan payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıLevent Konuk 11.788 % 85,49 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaTolun Kudaloğlu 2.001 % 14,51 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791782BIST