***DENCM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
09.10.2019 11:46
***DENCM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.`nin 25.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 6.000.000 TL`den 15.000.000 TL`ye artırılması kapsamında ihraç edilen 9.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa`da küsurat harici satışa sunulan 13.789,00 TL nominal değerli paylardan Ortaklığın Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamakta olup satışa sunulan payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Levent Konuk 11.788 % 85,49 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Tolun Kudaloğlu 2.001 % 14,51 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791782
BIST
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En Yüksek
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13:165,8462
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En Düşük
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13:166,4203
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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6,4242
En Düşük
6,3744
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 282,26
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283,35
En Düşük
281,72