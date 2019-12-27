***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.12.2019 17:51
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 215.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 10,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,93
ISIN Kodu TRFDZFK32016
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 215.000.000 -TL nominal değerli 84 gün vadeli, 20.03.2020 itfa tarihli TRFDZFK32016 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 27.12.2019 tarihinde tamamlamıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805633
BIST
17:48113.700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 47,31
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:485,9603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0282
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
17:486,6529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0602
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6536
En Düşük
6,5741
17:48289,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,11
|Açılış
|: 289,45
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,61
|116.265.477
|% 17,57
|
|KENT
|180,30
|15.028.855
|% 14,99
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|ISGYO
|1,53
|441.268.944
|% 12,50
|
|TIRE
|4,16
|134.566.172
|% 12,13
|
|FMIZP
|45,50
|37.125.223
|% -15,11
|
|QNBFB
|37,50
|85.284.392
|% -13,27
|
|SMART
|9,85
|196.499.220
|% -13,22
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,28
|65.562.066
|% -6,31
|
|ALBRK
|1,54
|1.069.384.379
|% 6,94
|
|ISFIN
|4,00
|779.928.663
|% 1,27
|
|THYAO
|13,94
|505.573.209
|% -0,14
|
|ISGYO
|1,53
|441.268.944
|% 12,50
|
|TKFEN
|19,22
|323.517.077
|% 1,16
|
|ALBRK
|1,54
|1.069.384.379
|% 6,94
|
|ISGYO
|1,53
|441.268.944
|% 12,50
|
|ISFIN
|4,00
|779.928.663
|% 1,27
|
|IHLAS
|0,88
|124.203.895
|% 3,53
|
|TSKB
|1,17
|127.726.030
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7850
|7,8241
|% 1,22
|
|Frank
|6,0835
|6,1202
|% 1,05
|
|Riyal
|1,5833
|1,5913
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-1,01
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,04
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,14
|
Seans Raporu
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17:59TIRE
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Yüzde 5.29 oranında artışla 48.58 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 853 adet işlem
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Yüzde 9.94 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 382 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 97 artarak (% 0.05 ) 137, 778
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17:56XU100
Endeks 113, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 7, 678.00 milyon TL de