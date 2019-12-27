***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.12.2019 17:52
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 604.955.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 93
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,08
ISIN Kodu TRFDZFKA1917
Vade Başlangıç Tarihi 25.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 138.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.12.2019
Kayıt Tarihi 26.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.12.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 27.12.2019 tarihinde ihraç edilen, 138.000.000.-TL nominal değerli 93 gün vadeli TRFDZFKA1917 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 27.12.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805634
BIST