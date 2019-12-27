***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 604.955.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 27.12.2019Vade (Gün Sayısı) 93Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,08ISIN Kodu TRFDZFKA1917Vade Başlangıç Tarihi 25.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 138.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.12.2019Kayıt Tarihi 26.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.12.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarDeniz Faktoring A.Ş. tarafından 27.12.2019 tarihinde ihraç edilen, 138.000.000.-TL nominal değerli 93 gün vadeli TRFDZFKA1917 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 27.12.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805634BIST