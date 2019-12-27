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***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.12.2019 17:52
GÜNCEL HABERLER



***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 604.955.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 93
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,08
ISIN Kodu TRFDZFKA1917
Vade Başlangıç Tarihi 25.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 138.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.12.2019
Kayıt Tarihi 26.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.12.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 27.12.2019 tarihinde ihraç edilen, 138.000.000.-TL nominal değerli 93 gün vadeli TRFDZFKA1917 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 27.12.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805634


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GLBMD 2,12 970.769 % 14,59  
TIRE 4,17 133.623.241 % 12,40  
ISGYO 1,52 440.760.557 % 11,76  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7847 7,8237 % 1,21  
Frank 6,0828 6,1195 % 1,04  
Riyal 1,5833 1,5913 % 0,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.510 1.510 -1,59  
Altın Gr. 289 289 1,11  
Cumhuriyet 1.916 1.945 12,00  
Tam 1.909 1.956 11,92  
Yarım 923 946 5,76  
Çeyrek 463 473 2,88  
Gümüş.Ons 17,85 17,90 -0,05  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 0,01  
B. Petrol 67,78 67,78 -0,13  
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