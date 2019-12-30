***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.12.2019 12:32
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni vade tarihi ve Nomimal tutar eklenmiştir
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 215.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,93
ISIN Kodu TRFDZFK32016
Vade Başlangıç Tarihi 27.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 215.000.000
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 215.000.000 -TL nominal değerli 84 gün vadeli, 20.03.2020 itfa tarihli TRFDZFK32016 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 27.12.2019 tarihinde tamamlamıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805773
BIST
13:38114.951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 1.267,33
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
13:385,9487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0089
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9423
13:386,6600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,6490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6724
En Düşük
6,6472
13:38289,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,24
|Açılış
|: 289,19
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
289,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|5,68
|8.260.447
|% 19,83
|
|INFO
|8,00
|74.156
|% 14,45
|
|ISGYO
|1,76
|444.679.520
|% 14,29
|
|IHYAY
|1,03
|78.698.500
|% 13,19
|
|IHLGM
|1,20
|243.915.820
|% 10,09
|
|FRIGO
|11,79
|200.206
|% -10,00
|
|SELGD
|1,87
|447.360
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,22
|53.763
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,35
|83.762
|% -7,89
|
|ATSYH
|0,92
|942
|% -7,07
|
|THYAO
|14,26
|760.228.705
|% 2,22
|
|ASELS
|20,16
|522.197.292
|% 2,49
|
|ISGYO
|1,76
|444.679.520
|% 14,29
|
|KRDMD
|2,69
|256.573.088
|% 2,67
|
|IHLGM
|1,20
|243.915.820
|% 10,09
|
|ISGYO
|1,76
|444.679.520
|% 14,29
|
|IHLAS
|0,93
|218.859.837
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,20
|243.915.820
|% 10,09
|
|ALBRK
|1,55
|185.875.050
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,69
|256.573.088
|% 2,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7808
|7,8198
|% 0,18
|
|Frank
|6,0947
|6,1315
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5812
|1,5892
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|0,92
|
|Altın Gr.
|289
|289
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|1.915
|1.944
|-6,00
|
|Tam
|1.906
|1.953
|-1,89
|
|Yarım
|921
|945
|-0,92
|
|Çeyrek
|462
|472
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,85
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|67,19
|67,19
|0,32
|