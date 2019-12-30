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***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.12.2019 12:32
GÜNCEL HABERLER



***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni vade tarihi ve Nomimal tutar eklenmiştir

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 215.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,93
ISIN Kodu TRFDZFK32016
Vade Başlangıç Tarihi 27.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 215.000.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 215.000.000 -TL nominal değerli 84 gün vadeli, 20.03.2020 itfa tarihli TRFDZFK32016 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 27.12.2019 tarihinde tamamlamıştır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805773


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INFO 8,00 74.156 % 14,45  
ISGYO 1,76 444.679.520 % 14,29  
IHYAY 1,03 78.698.500 % 13,19  
IHLGM 1,20 243.915.820 % 10,09  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7808 7,8198 % 0,18  
Frank 6,0947 6,1315 % 0,09  
Riyal 1,5812 1,5892 % -0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.512 1.512 0,92  
Altın Gr. 289 289 -0,24  
Cumhuriyet 1.915 1.944 -6,00  
Tam 1.906 1.953 -1,89  
Yarım 921 945 -0,92  
Çeyrek 462 472 -0,45  
Gümüş.Ons 17,80 17,85 0,07  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,00  
B. Petrol 67,19 67,19 0,32  
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