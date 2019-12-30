***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni vade tarihi ve Nomimal tutar eklenmiştirYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 215.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 20.03.2020Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,93ISIN Kodu TRFDZFK32016Vade Başlangıç Tarihi 27.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 215.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz, 215.000.000 -TL nominal değerli 84 gün vadeli, 20.03.2020 itfa tarihli TRFDZFK32016 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 27.12.2019 tarihinde tamamlamıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805773BIST