***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2019 17:57
***DENGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793094
BIST
18:0593.981
En Yüksek
|Değişim
|: -5,10%
|| -5.046,43
|Açılış
|: 97.980
|
|Önceki Kapanış
|: 99.028
|
98.074
En Düşük
93.382
18:055,9279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0441
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
|
5,9391
En Düşük
5,8895
18:056,5439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0515
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
|
6,5528
En Düşük
6,4933
18:05284,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 2,71
|Açılış
|: 284,37
|
|Önceki Kapanış
|: 281,65
|
285,62
En Düşük
281,12