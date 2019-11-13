***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2019 19:09
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sn.Mustafa Uğur Bayraktar'ın bugün Şirketimize gönderdiği yazı aşağıda sunulmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun 30.05.2019 tarih ve 32/765 sayılı Zorunlu Pay Alım teklifine ilişkin kararının iptali
istemiyle Ankara 10.idare Mahkemesinde açtığım davada, Ak Faktoring A.Ş.tarafından açılan İstanbul 20.Asliye
Hukuk Mahkemesinde görülen Tasarrufun İptali davasında verilecek kararın, zorunlu pay alım teklifine ilişkin uyuş-
mazlığı doğrudan etkileyecek nitelikte olduğu sonucuna varılmış,Tasarrufun İptali davasında işin esası hakkında
karar verilinceye kadar zorunlu pay alım teklifinin iptal talebi ile ilgili açılmış dava dosyasının bekletilmesine
ve sonrasında görüşülmesine karar verilmiştir.
Saygılarımla,
Mustafa Uğur BAYRAKTAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798775
BIST
18:05104.828
En Yüksek
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|: 0,82%
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|: 104.050
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271,78
En Düşük
269,61
BIST En Aktif Hisseler
|METRO
|2,88
|79.308.521
|% 20,00
|
|PKENT
|115,90
|465.374
|% 12,42
|
|PINSU
|2,04
|18.434.755
|% 12,09
|
|DERIM
|4,40
|19.652.999
|% 9,73
|
|AYEN
|3,05
|140.176.700
|% 9,32
|
|KLNMA
|33,54
|2.357.359
|% -14,96
|
|ISBTR
|21.999,90
|1.714.283
|% -14,25
|
|EGCYH
|0,10
|16.949
|% -9,09
|
|CEMAS
|1,15
|87.899.409
|% -6,50
|
|INFO
|4,92
|5.477
|% -6,29
|
|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|ASELS
|19,28
|584.949.210
|% 1,15
|
|PGSUS
|76,00
|569.204.016
|% 6,89
|
|GARAN
|9,95
|394.971.516
|% 1,32
|
|KRDMD
|2,37
|383.064.265
|% 3,49
|
|OZGYO
|1,34
|239.225.347
|% -3,60
|
|KRDMD
|2,37
|383.064.265
|% 3,49
|
|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|CEMAS
|1,15
|87.899.409
|% -6,50
|
|PETKM
|3,69
|217.907.233
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3500
|7,3869
|% -0,73
|
|Frank
|5,7776
|5,8124
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5260
|1,5337
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.463
|3,79
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|
|Yarım
|865
|887
|1,05
|
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,95
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,00
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|B. Petrol
|62,59
|62,59
|0,53
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