***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn.Mustafa Uğur Bayraktar'ın bugün Şirketimize gönderdiği yazı aşağıda sunulmaktadır.Sermaye Piyasası Kurulunun 30.05.2019 tarih ve 32/765 sayılı Zorunlu Pay Alım teklifine ilişkin kararının iptaliistemiyle Ankara 10.idare Mahkemesinde açtığım davada, Ak Faktoring A.Ş.tarafından açılan İstanbul 20.AsliyeHukuk Mahkemesinde görülen Tasarrufun İptali davasında verilecek kararın, zorunlu pay alım teklifine ilişkin uyuş-mazlığı doğrudan etkileyecek nitelikte olduğu sonucuna varılmış,Tasarrufun İptali davasında işin esası hakkındakarar verilinceye kadar zorunlu pay alım teklifinin iptal talebi ile ilgili açılmış dava dosyasının bekletilmesineve sonrasında görüşülmesine karar verilmiştir.Saygılarımla,Mustafa Uğur BAYRAKTARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798775BIST