***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket hisselerimizin Mustafa Uğur Bayraktar tarafından Tayyar Raci Şaşmaz'dan devralınması işlemine karşı Akfaktoring A.Ş.tarafından Tayyar Raci Şaşmaz ve Mustafa Uğur Bayraktar'a karşı İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/113 Esassayılı dosyasından açılan tasarrufun iptali davasının 05.12.2019 tarihinde yapılmış olan 3. duruşmasında,1-Davacı tarafın Denge Holding'in internet adresinin araştırılma talebinin bu hususunun HMK 25.maddesine göre taraflarca getirmeilkesi bağlamında taraflarca araştırılıp dosyaya sunulması mümkün olduğundan ve verilen süre içeresinde bu yönde bir araştırmayapıp dosyaya sunmadığından reddine2-İTO ya zaten müzekkere yazılmış ve işlem dosyası CD şeklinde geldiğinden yeniden müzekkere yazımasına yer olmadığına,3.-Mahkememizce uyap takbis sorgu ekranından dava dışı Denge Yatırım A.Ş nin taşınmaz bilgilerinin, polnet ekranından araçkayıtlarının sorgulanmasına,Taşınmaz ve araç bilgisi bulunup bulunmaması durumuna göre bu taşınmaz ve araçlar üzerinde şirket hisselerinin değerineetkisi bakımından keşif yapılıp yapılmayacağı hususunun talep halinde celse arasında nazara alınmasına,4.İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş ye müzekkere yazılarak dava dışı Denge Yatırım Holding A.Ş (ticaret sicil n634640-0)nin borsada işlem gören tüm hisselerinin ve bu hisselerin değerlerine ilişkin bilgi ve belgelerin Mahkememize gönderilmesininistenmesine,Gelen bilgi ve belgelere göre şirket hisselerinin devir tarihinde ve dava tarihinde değerlerini tespit bakımından bilirkişiincelemesi hususuunun bilahare nazara alınmasına,5.Bu nedenle duruşmanın 09/04/2020 günü saat 10:40 bırakılmasına karar verildiŞeklindeki Ara kararlar alınmıştır.SaygılarımızlaDenge Yatırım Holding A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805683BIST