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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.12.2019 16:57
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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

       
       Şirket hisselerimizin Mustafa Uğur Bayraktar tarafından Tayyar Raci Şaşmaz'dan devralınması işlemine karşı Akfaktoring A.Ş.
       tarafından Tayyar Raci Şaşmaz ve Mustafa Uğur Bayraktar'a karşı  İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/113 Esas
       sayılı dosyasından açılan tasarrufun iptali davasının 05.12.2019 tarihinde yapılmış olan 3. duruşmasında,
 
 
      1- 
Davacı  tarafın Denge Holding'in internet adresinin araştırılma talebinin bu hususunun HMK 25.maddesine göre taraflarca getirme
      ilkesi bağlamında taraflarca araştırılıp dosyaya sunulması mümkün olduğundan ve verilen süre içeresinde bu yönde bir araştırma  
      yapıp dosyaya  sunmadığından reddi
ne
 
    2-  
İTO  ya zaten müzekkere yazılmış ve işlem dosyası CD şeklinde geldiğinden yeniden müzekkere yazımasına yer olmadığına, 
 
      3.-
Mahkememizce  uyap takbis sorgu ekranından dava dışı Denge Yatırım A.Ş nin taşınmaz bilgilerinin, polnet ekranından araç
      kayıtlarının sorgulanmasına, 
 
    Taşınmaz ve araç bilgisi bulunup bulunmaması durumuna göre  bu taşınmaz ve araçlar üzerinde şirket hisselerinin değerine
  etkisi bakımından keşif yapılıp yapılmayacağı hususunun talep halinde celse arasında nazara alınmasına, 
 
     4. 
İstanbul  Takas ve Saklama Bankası A.Ş ye müzekkere yazılarak dava dışı Denge Yatırım Holding A.Ş (ticaret sicil n634640-0)
     nin borsada işlem gören tüm hisselerinin ve bu hisselerin değerlerine ilişkin bilgi ve belgelerin Mahkememize gönderilmesinin
     istenmesine, 
 
   Gelen bilgi ve belgelere göre şirket hisselerinin devir tarihinde  ve dava tarihinde değerlerini tespit bakımından bilirkişi
  incelemesi hususuunun bilahare nazara alınmasına, 
 
      5. 
Bu  nedenle duruşmanın 09/04/2020 günü saat 10:40 bırakılmasına karar verildi
 
  
 
Şeklindeki  Ara kararlar alınmıştır.
 
  
 
  ?
Saygılarımızla
 
  ?
Denge  Yatırım Holding A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805683


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 180,30 15.035.165 % 14,99  
INFO 6,99 253.355 % 14,97  
ISGYO 1,54 457.023.789 % 13,24  
HDFGS 2,49 127.001.349 % 12,16  
CMBTN 42,10 4.614.822 % 11,20  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7696 7,8086 % 1,02  
Frank 6,0923 6,1290 % 1,20  
Riyal 1,5833 1,5912 % 0,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.510 1.510 -1,53  
Altın Gr. 289 289 1,15  
Cumhuriyet 1.916 1.945 12,00  
Tam 1.909 1.956 11,92  
Yarım 923 946 5,76  
Çeyrek 463 473 2,88  
Gümüş.Ons 17,74 17,78 -0,17  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,01  
B. Petrol 68,11 68,11 0,20  
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