***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2019 16:57
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket hisselerimizin Mustafa Uğur Bayraktar tarafından Tayyar Raci Şaşmaz'dan devralınması işlemine karşı Akfaktoring A.Ş.
tarafından Tayyar Raci Şaşmaz ve Mustafa Uğur Bayraktar'a karşı İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/113 Esas
sayılı dosyasından açılan tasarrufun iptali davasının 05.12.2019 tarihinde yapılmış olan 3. duruşmasında,
1-
Davacı tarafın Denge Holding'in internet adresinin araştırılma talebinin bu hususunun HMK 25.maddesine göre taraflarca getirme
ilkesi bağlamında taraflarca araştırılıp dosyaya sunulması mümkün olduğundan ve verilen süre içeresinde bu yönde bir araştırma
yapıp dosyaya sunmadığından reddi
ne
2-
İTO ya zaten müzekkere yazılmış ve işlem dosyası CD şeklinde geldiğinden yeniden müzekkere yazımasına yer olmadığına,
3.-
Mahkememizce uyap takbis sorgu ekranından dava dışı Denge Yatırım A.Ş nin taşınmaz bilgilerinin, polnet ekranından araç
kayıtlarının sorgulanmasına,
Taşınmaz ve araç bilgisi bulunup bulunmaması durumuna göre bu taşınmaz ve araçlar üzerinde şirket hisselerinin değerine
etkisi bakımından keşif yapılıp yapılmayacağı hususunun talep halinde celse arasında nazara alınmasına,
4.
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş ye müzekkere yazılarak dava dışı Denge Yatırım Holding A.Ş (ticaret sicil n634640-0)
nin borsada işlem gören tüm hisselerinin ve bu hisselerin değerlerine ilişkin bilgi ve belgelerin Mahkememize gönderilmesinin
istenmesine,
Gelen bilgi ve belgelere göre şirket hisselerinin devir tarihinde ve dava tarihinde değerlerini tespit bakımından bilirkişi
incelemesi hususuunun bilahare nazara alınmasına,
5.
Bu nedenle duruşmanın 09/04/2020 günü saat 10:40 bırakılmasına karar verildi
Şeklindeki Ara kararlar alınmıştır.
?
Saygılarımızla
?
Denge Yatırım Holding A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805683
BIST