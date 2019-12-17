***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.12.2019 10:00
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
HİLMİ ZÜBEYR ŞAŞMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Film ve Sahne Yönetmeni / Yapımcı Bağımsız Üye Değil
MARUF DİNDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı Bağımsız Üye Değil
FERİT ÇAĞRI ÖZALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 02.05.2019 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803808
BIST
11:12111.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 402,90
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.783
En Düşük
111.198
11:125,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0172
|Açılış
|: 5,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8654
En Düşük
5,8441
11:126,5299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,5220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5349
En Düşük
6,5146
11:12278,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,90
|Açılış
|: 278,55
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
278,69
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|5,51
|16.794.752
|% 13,37
|
|GUSGR
|2,75
|218.217.848
|% 13,17
|
|KSTUR
|30,78
|13.882
|% 9,69
|
|HALKS
|1,82
|34.405
|% 9,64
|
|UZERB
|3,11
|29.414
|% 8,36
|
|ATAGY
|4,81
|2.122.072
|% -9,25
|
|TSPOR
|2,61
|64.905.008
|% -5,78
|
|PRZMA
|3,76
|9.529
|% -5,76
|
|SAMAT
|1,55
|3.877.331
|% -5,49
|
|KERVN
|0,53
|206.008
|% -3,64
|
|THYAO
|13,99
|369.812.394
|% -0,14
|
|GUSGR
|2,75
|218.217.848
|% 13,17
|
|ISFIN
|3,38
|158.772.731
|% 2,42
|
|SISE
|5,16
|134.086.953
|% 1,38
|
|ODAS
|2,20
|97.622.386
|% 2,33
|
|GUSGR
|2,75
|218.217.848
|% 13,17
|
|ISFIN
|3,38
|158.772.731
|% 2,42
|
|ALBRK
|1,36
|61.283.947
|% 0,74
|
|ODAS
|2,20
|97.622.386
|% 2,33
|
|CEMAS
|1,58
|54.644.360
|% 3,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7473
|7,7861
|% -0,44
|
|Frank
|5,9435
|5,9793
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5584
|1,5662
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.478
|1,06
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,75
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,21
|0,00
|
|B. Petrol
|65,47
|65,47
|0,13
|