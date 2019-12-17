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***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.12.2019 10:00
GÜNCEL HABERLER


Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
HİLMİ ZÜBEYR ŞAŞMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Film ve Sahne Yönetmeni / Yapımcı Bağımsız Üye Değil
MARUF DİNDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı Bağımsız Üye Değil
FERİT ÇAĞRI ÖZALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 02.05.2019 Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803808


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UNYEC 5,51 16.794.752 % 13,37  
GUSGR 2,75 218.217.848 % 13,17  
KSTUR 30,78 13.882 % 9,69  
HALKS 1,82 34.405 % 9,64  
UZERB 3,11 29.414 % 8,36  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7473 7,7861 % -0,44  
Frank 5,9435 5,9793 % 0,25  
Riyal 1,5584 1,5662 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.477 1.478 1,06  
Altın Gr. 278 278 0,75  
Cumhuriyet 1.840 1.868 21,00  
Tam 1.833 1.878 16,87  
Yarım 886 909 8,16  
Çeyrek 444 454 4,08  
Gümüş.Ons 17,02 17,06 0,00  
Gümüş Gr. 3,21 3,21 0,00  
B. Petrol 65,47 65,47 0,13  
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