***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [DENIZ]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDENİZBANK A.Ş. (DENIZ.E, Banka) işlem sırası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2019/60 sayılı Bülteninde Şirkete ilişkin olarak yayınlanan "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamında hakim ortakları dışındaki diğer ortakların ortaklıktan çıkarılması, bu ortaklara ait payların iptali ve hakim ortağa tahsisli olarak yapılacak sermaye artırımı amacıyla hazırlanan ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylanması talebi olumlu karşılanmıştır" kararına istinaden, Borsa Genel Müdürlüğünün 13/11/2019 tarihinde KAP'ta yayınlanmış olan (www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798746) aynı tarihli kararı uyarınca 15/11/2019 seans başından itibaren işleme kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799062BIST