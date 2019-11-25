***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
25.11.2019 13:39
lanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBK12066
Nominal Değer (TL)
150.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
22/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/11/2019
Vadesi (Gün)
70
İtfa Tarihi
31/01/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800289
BIST
14:20106.016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -572,00
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
105.892
14:205,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0348
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7516
En Düşük
5,7003
14:206,3333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0336
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3363
En Düşük
6,2911
14:20269,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,81
|Açılış
|: 269,44
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.456.080
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|52.626.671
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.467.847
|% 14,71
|
|ESCOM
|1,20
|22.518.427
|% 14,29
|
|OZBAL
|1,71
|7.829.387
|% 14,00
|
|EGCYH
|0,10
|71.347
|% -9,09
|
|OYLUM
|4,31
|4.854.495
|% -5,69
|
|ISBTR
|22.589,80
|225.909
|% -4,89
|
|RYGYO
|2,39
|2.302.001
|% -4,78
|
|IEYHO
|0,40
|35.359.186
|% -4,76
|
|THYAO
|13,58
|1.424.066.235
|% -0,44
|
|GARAN
|9,97
|364.632.240
|% -1,48
|
|KRDMD
|2,40
|352.792.926
|% 1,27
|
|PETKM
|3,70
|273.509.401
|% -0,27
|
|ASELS
|19,10
|248.622.081
|% -0,83
|
|KRDMD
|2,40
|352.792.926
|% 1,27
|
|THYAO
|13,58
|1.424.066.235
|% -0,44
|
|IEYHO
|0,40
|35.359.186
|% -4,76
|
|PETKM
|3,70
|273.509.401
|% -0,27
|
|EKGYO
|1,46
|90.626.406
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3786
|7,4156
|% 0,90
|
|Frank
|5,7376
|5,7721
|% 0,55
|
|Riyal
|1,5278
|1,5354
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-4,03
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,70
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|1,00
|
|Tam
|1.779
|1.823
|0,06
|
|Yarım
|860
|882
|0,03
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,91
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,34
|62,34
|-0,03
|
Seans Raporu
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