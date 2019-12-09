***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
09.12.2019 14:55
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENIZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBK12082
Nominal Değer (TL)
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
06/12/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
11/12/2019
Vadesi (Gün)
56
İtfa Tarihi
31/01/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802599
BIST
18:05108.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -83,08
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
109.125
En Düşük
108.139
18:055,8109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0243
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8173
En Düşük
5,7719
18:056,4288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0271
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4422
En Düşük
6,3863
18:05272,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,97
|Açılış
|: 272,77
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,61
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|6,90
|246.521.297
|% 20,00
|
|PAPIL
|6,33
|52.065.067
|% 19,89
|
|ASLAN
|45,26
|65.703.773
|% 19,67
|
|RYGYO
|3,50
|22.447.128
|% 14,38
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|SMART
|7,66
|2.917.457
|% -19,96
|
|OYLUM
|5,16
|15.821.362
|% -9,31
|
|FMIZP
|30,06
|13.659.460
|% -8,85
|
|KRONT
|12,54
|3.609.431
|% -8,00
|
|METRO
|1,40
|102.079.425
|% -6,67
|
|THYAO
|13,80
|1.227.335.373
|% 0,58
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|ASELS
|19,55
|497.065.588
|% 1,03
|
|EREGL
|8,31
|318.747.554
|% 1,84
|
|TUPRS
|122,60
|318.426.560
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,51
|312.476.767
|% 2,03
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|IHLAS
|0,81
|117.889.841
|% 8,00
|
|ODAS
|2,05
|238.405.851
|% 10,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6172
|7,6554
|% 0,47
|
|Frank
|5,8533
|5,8885
|% 0,53
|
|Riyal
|1,5445
|1,5523
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.461
|1.461
|0,01
|
|Altın Gr.
|273
|273
|1,00
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,59
|16,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,10
|0,02
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|-0,20
|