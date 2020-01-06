***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
06.01.2020 12:12
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENIZ]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBK32049
Nominal Değer (TL)
96.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
03/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/01/2020
Vadesi (Gün)
84
İtfa Tarihi
27/03/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807697
BIST
15:28111.720
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -1.963,76
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.595
15:285,9764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9778
En Düşük
5,9624
15:286,6933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0230
|Açılış
|: 6,6860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6997
En Düşük
6,6574
15:28303,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 5,56
|Açılış
|: 303,13
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,51
|10.227.750
|% 14,61
|
|SNPAM
|5,77
|9.301.444
|% 13,36
|
|ALGYO
|93,05
|135.166.831
|% 9,60
|
|BALAT
|1,63
|924.694
|% 9,40
|
|SONME
|5,24
|19.124.255
|% 7,60
|
|ISBTR
|28.129,90
|294.349
|% -12,78
|
|CRDFA
|2,70
|212.436
|% -11,18
|
|YONGA
|8,15
|65.413
|% -9,44
|
|VKING
|2,15
|4.602.569
|% -8,90
|
|EMNIS
|1,54
|9.109
|% -8,88
|
|THYAO
|13,76
|1.103.448.707
|% -3,51
|
|ASELS
|22,06
|812.007.252
|% 1,29
|
|IPEKE
|9,27
|420.530.382
|% 4,27
|
|PETKM
|3,68
|332.953.429
|% -2,90
|
|KOZAA
|10,86
|321.919.629
|% 2,74
|
|ISGYO
|1,80
|297.200.229
|% 2,27
|
|ALBRK
|1,53
|185.328.123
|% -0,65
|
|KRDMD
|2,63
|296.232.952
|% -2,23
|
|PETKM
|3,68
|332.953.429
|% -2,90
|
|IHLAS
|0,81
|71.233.522
|% -5,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8323
|7,8716
|% 0,58
|
|Frank
|6,1388
|6,1757
|% 0,30
|
|Riyal
|1,5881
|1,5961
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|27,48
|
|Altın Gr.
|303
|303
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|33,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|32,97
|
|Yarım
|967
|992
|15,95
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,97
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,08
|
|B. Petrol
|69,50
|69,50
|0,90
|