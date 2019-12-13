***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [DENIZ]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar13/11/2019 tarihli Borsamız duyurusunda belirtildiği üzere, payları Borsamızda Ana Pazar'da işlem gören ve 15/11/2019 tarihinden bu yana işlem sırası kapalı olan Denizbank A.Ş.'nin (Banka), II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamında, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki süreci 13/12/2019 tarihinde tamamlandığından, Banka payları 16/12/2019 tarihinden itibaren Borsa kotundan çıkarılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803505BIST