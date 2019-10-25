***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
25.10.2019 18:14
***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 50.906 -15.371 19.657 55.192 1.772.687 -447.399 -1.277.553 47.735 5.880.326 1.556.692 1.879.792 12.812.905 0 12.812.905
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -12.723 0 -12.723 0 -311.420 0 277.208 0 277.208
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -12.723 0 -12.723 0 -311.420 0 277.208 0 277.208
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 50.906 -15.371 621.008 656.543 1.772.687 -460.122 -1.277.553 35.012 5.880.326 1.245.272 1.879.792 13.090.113 0 13.090.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 11.397 11.397 3.365.523 -554.526 -2.538.354 272.643 0 0 1.703.769 1.987.809 0 1.987.809
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.879.792 0 -1.879.792 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.879.792 0 -1.879.792 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 62.303 -15.371 621.008 667.940 5.138.210 -1.014.648 -3.815.907 307.655 7.760.118 1.245.272 1.703.769 15.077.922 0 15.077.922
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -3 273 0 270 274.985 603.989 -143.891 735.083 0 0 1.017.258 1.752.611 0 1.752.611
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 69.793 -45.286 797.710 822.217 3.980.013 -201.253 -3.002.055 776.705 9.942.641 1.245.272 1.017.258 17.197.261 0 17.197.261
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
71.990.319 119.690.398 191.680.717 72.498.372 121.057.144 193.555.516
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 10.509.395 21.397.340 31.906.735 10.792.249 21.503.517 32.295.766
Teminat Mektupları
10.488.105 14.971.456 25.459.561 10.778.466 15.375.865 26.154.331
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 98.580 177.601 79.021 102.658 181.679
Diğer Teminat Mektupları
10.409.084 14.872.876 25.281.960 10.699.445 15.273.207 25.972.652
Banka Kredileri
8.000 146.535 154.535 7.826 215.538 223.364
İthalat Kabul Kredileri
8.000 146.535 154.535 7.826 215.538 223.364
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
13.282 2.692.848 2.706.130 5.949 2.297.788 2.303.737
Belgeli Akreditifler
5.466 2.007.188 2.012.654 5.949 1.842.297 1.848.246
Diğer Akreditifler
7.816 685.660 693.476 455.491 455.491
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
8 3.586.501 3.586.509 8 3.614.326 3.614.334
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 37.738.670 7.134.759 44.873.429 34.851.451 9.484.126 44.335.577
Cayılamaz Taahhütler
36.651.513 7.134.759 43.786.272 33.975.230 9.484.126 43.459.356
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.096.818 2.761.825 3.858.643 1.410.008 3.672.987 5.082.995
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
12.825.644 0 12.825.644 11.210.043 0 11.210.043
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.936.525 0 1.936.525 1.815.134 0 1.815.134
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.773 0 1.773 1.584 0 1.584
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
20.322.891 0 20.322.891 19.225.849 0 19.225.849
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
7.206 0 7.206 4.592 0 4.592
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
460.656 4.372.934 4.833.590 308.020 5.811.139 6.119.159
Cayılabilir Taahhütler
1.087.157 0 1.087.157 876.221 0 876.221
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.086.598 0 1.086.598 875.662 0 875.662
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23.742.254 91.158.299 114.900.553 26.854.672 90.069.501 116.924.173
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
23.742.254 91.158.299 114.900.553 26.854.672 90.069.501 116.924.173
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.019.683 4.233.912 5.253.595 2.811.995 4.883.229 7.695.224
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
607.746 2.013.207 2.620.953 1.281.584 2.538.092 3.819.676
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
411.937 2.220.705 2.632.642 1.530.411 2.345.137 3.875.548
Para ve Faiz Swap İşlemleri
16.679.197 73.981.039 90.660.236 16.013.976 72.188.016 88.201.992
Swap Para Alım İşlemleri
3.538.760 28.522.438 32.061.198 2.134.614 26.371.445 28.506.059
Swap Para Satım İşlemleri
7.040.437 21.709.050 28.749.487 7.279.362 21.894.296 29.173.658
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.050.000 11.874.776 14.924.776 3.300.000 11.961.138 15.261.138
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.050.000 11.874.775 14.924.775 3.300.000 11.961.137 15.261.137
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.878.528 6.949.717 11.828.245 7.949.933 10.666.955 18.616.888
Para Alım Opsiyonları
2.028.648 3.780.410 5.809.058 3.833.002 5.435.419 9.268.421
Para Satım Opsiyonları
2.849.880 3.059.961 5.909.841 4.116.931 5.099.984 9.216.915
Faiz Alım Opsiyonları
0 54.673 54.673 0 65.776 65.776
Faiz Satım Opsiyonları
0 54.673 54.673 0 65.776 65.776
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.164.846 993.376 2.158.222 78.768 72.355 151.123
Futures Para Alım İşlemleri
166.532 853.474 1.020.006 6 72.350 72.356
Futures Para Satım İşlemleri
998.314 139.902 1.138.216 78.762 5 78.767
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 5.000.255 5.000.255 0 2.258.946 2.258.946
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
565.380.439 186.911.484 752.291.923 551.845.083 170.980.829 722.825.912
EMANET KIYMETLER
66.044.400 8.287.952 74.332.352 76.486.218 8.199.541 84.685.759
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
64.987.479 7.159.441 72.146.920 75.408.835 6.886.818 82.295.653
Tahsile Alınan Çekler
19.408 826.821 846.229 29.412 1.073.472 1.102.884
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.037.513 136.714 1.174.227 1.047.971 105.892 1.153.863
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 164.976 164.976 0 133.359 133.359
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
498.613.277 177.696.704 676.309.981 475.052.295 161.406.315 636.458.610
Menkul Kıymetler
2.737.711 18.343 2.756.054 3.053.832 17.164 3.070.996
Teminat Senetleri
326.147.854 68.614.789 394.762.643 308.386.847 65.036.537 373.423.384
Emtia
15.979.424 9.637.205 25.616.629 16.082.123 9.287.813 25.369.936
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
95.552.496 62.319.515 157.872.011 94.269.819 60.337.842 154.607.661
Diğer Rehinli Kıymetler
58.195.792 37.106.852 95.302.644 53.259.674 26.726.959 79.986.633
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
722.762 926.828 1.649.590 306.570 1.374.973 1.681.543
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
637.370.758 306.601.882 943.972.640 624.343.455 292.037.973 916.381.428
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.086.249 -6.873.538
Alınan Faizler
10.603.763 8.624.746
Ödenen Faizler
-8.190.629 -6.306.300
Alınan Temettüler
4.192 1.769
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.380.266 1.892.176
Elde Edilen Diğer Kazançlar
142.130 83.312
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.089.543 892.848
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.036.382 -914.639
Ödenen Vergiler
-162.107 -128.041
Diğer
-4.744.527 -11.019.409
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.104.268 13.454.840
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-20.400 -147.615
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
43.569 201.742
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.020.690 -9.847.468
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-565.384 2.519.818
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.097.143 -2.642.031
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
10.682.637 14.095.305
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.411.632 4.502.662
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.700.975 4.772.427
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.190.517 6.581.302
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.637.349 -215.239
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-166.797 -161.130
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
64.195 58.690
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.603.759 -827.047
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.069.012 465.720
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 248.528
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
46.752 -3.893.873
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.354.265 9.354.898
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-15.297.322 -13.240.749
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-10.191 -8.022
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
403.141 4.088.832
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-996.939 6.561.022
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.181.031 10.133.378
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.184.092 16.694.400
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.017.258 1.703.769
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
735.353 284.040
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
270 11.397
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
88 15.287
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
164 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18 -3.890
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
735.083 272.643
Yabancı Para Çevrim Farkları
274.985 3.365.523
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
780.296 -704.064
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
10.037 -81.046
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-194.513 -3.173.254
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-135.722 865.484
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.752.611 1.987.809
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.077.030 21.695.245 32.772.275 9.828.548 18.412.341 28.240.889
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.928.764 15.055.732 17.984.496 2.630.993 15.454.302 18.085.295
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 1.623.949 13.241.034 14.864.983 2.374.092 11.538.778 13.912.870
Bankalar
(5.I.a) 4.296 1.814.698 1.818.994 257.032 3.915.524 4.172.556
Para Piyasalarından Alacaklar
1.300.577 0 1.300.577 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-58 0 -58 -131 0 -131
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 7.227 512.145 519.372 81.498 421.239 502.737
Devlet Borçlanma Senetleri
7.217 6.551 13.768 81.498 1.767 83.265
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 135.080 135.080 0 95.845 95.845
Diğer Finansal Varlıklar
10 370.514 370.524 0 323.627 323.627
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.d) 6.994.980 5.000.102 11.995.082 5.838.928 1.784.320 7.623.248
Devlet Borçlanma Senetleri
6.891.012 4.794.097 11.685.109 5.838.150 1.516.476 7.354.626
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
103.968 0 103.968 778 0 778
Diğer Finansal Varlıklar
0 206.005 206.005 0 267.844 267.844
Türev Finansal Varlıklar
1.146.059 1.127.266 2.273.325 1.277.129 752.480 2.029.609
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 1.146.059 1.127.266 2.273.325 1.277.129 752.480 2.029.609
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
65.771.144 32.054.526 97.825.670 64.894.094 28.032.532 92.926.626
Krediler
(5.I.d) 70.541.468 29.658.263 100.199.731 66.952.665 25.737.005 92.689.670
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 3.956.330 2.396.263 6.352.593 3.779.643 2.295.527 6.075.170
Devlet Borçlanma Senetleri
3.956.330 2.396.263 6.352.593 3.779.643 2.295.527 6.075.170
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-8.726.654 0 -8.726.654 -5.838.214 0 -5.838.214
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.090.735 10.333.224 12.423.959 1.933.705 9.468.953 11.402.658
İştirakler (Net)
(5.I.f) 12.102 0 12.102 9.340 0 9.340
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
12.102 0 12.102 9.340 0 9.340
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.g) 2.075.833 10.333.224 12.409.057 1.921.565 9.468.953 11.390.518
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.278.855 10.333.224 11.612.079 1.124.587 9.468.953 10.593.540
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
796.978 0 796.978 796.978 0 796.978
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
894.825 309 895.134 437.903 19 437.922
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
265.744 0 265.744 230.632 0 230.632
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
265.744 0 265.744 230.632 0 230.632
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.l) 1.085.302 0 1.085.302 956.687 0 956.687
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.n) 1.747.688 1.264.128 3.011.816 1.626.861 1.835.674 3.462.535
VARLIKLAR TOPLAMI
82.932.468 65.347.432 148.279.900 79.908.430 57.749.519 137.657.949
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(5.II.a) 48.450.124 48.354.206 96.804.330 47.681.466 36.447.314 84.128.780
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 345.937 9.999.350 10.345.287 233.809 14.979.345 15.213.154
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
76.453 0 76.453 1.385.878 0 1.385.878
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 3.713.717 0 3.713.717 1.791.892 0 1.791.892
Bonolar
3.713.717 0 3.713.717 1.791.892 0 1.791.892
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
132.008 854.606 986.614 954.167 971.263 1.925.430
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 132.008 854.606 986.614 954.167 971.263 1.925.430
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 522.000 4.051 526.051 563 9.069 9.632
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 1.447.013 0 1.447.013 897.337 0 897.337
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
332.943 0 332.943 194.723 0 194.723
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.114.070 0 1.114.070 702.614 0 702.614
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 587.032 0 587.032 267.549 0 267.549
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 6.669.733 6.669.733 0 6.274.450 6.274.450
Krediler
0 6.669.733 6.669.733 0 6.274.450 6.274.450
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 4.385.909 5.540.500 9.926.409 3.919.586 6.399.611 10.319.197
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.k) 17.220.487 -23.226 17.197.261 15.575.393 -130.743 15.444.650
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100 3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
77.068 0 77.068 77.068 0 77.068
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
77.053 0 77.053 77.053 0 77.053
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
822.217 0 822.217 821.947 0 821.947
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
799.931 -23.226 776.705 172.365 -130.743 41.622
Kar Yedekleri
9.942.641 0 9.942.641 7.760.118 0 7.760.118
Yasal Yedekler
454.932 0 454.932 345.806 0 345.806
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
9.487.709 0 9.487.709 7.414.312 0 7.414.312
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.262.530 0 2.262.530 3.427.795 0 3.427.795
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.017.258 0 1.017.258 2.182.523 0 2.182.523
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
76.880.680 71.399.220 148.279.900 72.707.640 64.950.309 137.657.949
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 12.570.410 10.233.380 4.269.612 3.839.366
Kredilerden Alınan Faizler
10.989.138 9.058.398 3.733.673 3.433.003
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
145.054 133.336 43.654 53.597
Bankalardan Alınan Faizler
133.979 118.921 48.422 50.486
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
23.488 5.814 17.333 3.059
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.122.102 838.542 375.955 270.725
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
12.224 14.948 1.190 4.394
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
711.484 473.686 263.698 149.779
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
398.394 349.908 111.067 116.552
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
156.649 78.369 50.575 28.496
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -8.191.189 -6.575.612 -2.650.244 -2.709.822
Mevduata Verilen Faizler
-6.673.864 -5.235.802 -2.121.974 -2.161.148
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-829.255 -717.252 -264.192 -295.218
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-94.664 -312.557 -17.459 -142.599
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-470.027 -258.928 -204.003 -100.511
Kiralama Faiz Giderleri
-103.631 -585 -38.222 -121
Diğer Faiz Giderleri
-19.748 -50.488 -4.394 -10.225
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.379.221 3.657.768 1.619.368 1.129.544
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.346.741 1.411.806 827.635 509.226
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.380.722 2.014.293 1.221.966 765.865
Gayri Nakdi Kredilerden
320.484 194.969 111.269 71.455
Diğer
3.060.238 1.819.324 1.110.697 694.410
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.033.981 -602.487 -394.331 -256.639
Gayri Nakdi Kredilere
-1.020 -588 -467 -204
Diğer
-1.032.961 -601.899 -393.864 -256.435
TEMETTÜ GELİRLERİ
4.192 1.769 1 49
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) -364.551 10.472 -208.038 -92.922
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
11.674 7.567 4.608 7.627
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
341.929 3.831.827 -38.138 2.236.630
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-718.154 -3.828.922 -174.508 -2.337.179
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 137.288 90.948 37.815 29.254
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.502.891 5.172.763 2.276.781 1.575.151
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.e) -3.355.577 -1.783.818 -1.328.385 -768.485
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-59.145 -114.450 6.304 21.229
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -1.174.603 -1.024.899 -384.568 -350.251
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -1.476.737 -1.302.196 -498.784 -444.962
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
436.829 947.400 71.348 32.682
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
651.405 851.240 162.330 234.759
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 1.088.234 1.798.640 233.678 267.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -70.976 -94.871 -16.699 131.964
Cari Vergi Karşılığı
-294.781 -294.781
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.649.441 -2.969.813 -577.820 -2.178.406
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.873.246 2.874.942 855.902 2.310.370
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.017.258 1.703.769 216.979 399.405
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 1.017.258 1.703.769 216.979 399.405
Grubun Karı (Zararı)
1.017.258 1.703.769 216.979 399.405
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar/Zarar 0,31000000 0,51000000 0,07000000 0,12000000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794905
BIST