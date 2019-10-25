***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 50.906 -15.371 19.657 55.192 1.772.687 -447.399 -1.277.553 47.735 5.880.326 1.556.692 1.879.792 12.812.905 0 12.812.905TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -12.723 0 -12.723 0 -311.420 0 277.208 0 277.208Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -12.723 0 -12.723 0 -311.420 0 277.208 0 277.208Yeni Bakiye3.316.100 15 0 77.053 50.906 -15.371 621.008 656.543 1.772.687 -460.122 -1.277.553 35.012 5.880.326 1.245.272 1.879.792 13.090.113 0 13.090.113Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 11.397 11.397 3.365.523 -554.526 -2.538.354 272.643 0 0 1.703.769 1.987.809 0 1.987.809Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.879.792 0 -1.879.792 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.879.792 0 -1.879.792 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 62.303 -15.371 621.008 667.940 5.138.210 -1.014.648 -3.815.907 307.655 7.760.118 1.245.272 1.703.769 15.077.922 0 15.077.922Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -3 273 0 270 274.985 603.989 -143.891 735.083 0 0 1.017.258 1.752.611 0 1.752.611Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 69.793 -45.286 797.710 822.217 3.980.013 -201.253 -3.002.055 776.705 9.942.641 1.245.272 1.017.258 17.197.261 0 17.197.261Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER71.990.319 119.690.398 191.680.717 72.498.372 121.057.144 193.555.516GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.a) 10.509.395 21.397.340 31.906.735 10.792.249 21.503.517 32.295.766Teminat Mektupları10.488.105 14.971.456 25.459.561 10.778.466 15.375.865 26.154.331Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler79.021 98.580 177.601 79.021 102.658 181.679Diğer Teminat Mektupları10.409.084 14.872.876 25.281.960 10.699.445 15.273.207 25.972.652Banka Kredileri8.000 146.535 154.535 7.826 215.538 223.364İthalat Kabul Kredileri8.000 146.535 154.535 7.826 215.538 223.364Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler13.282 2.692.848 2.706.130 5.949 2.297.788 2.303.737Belgeli Akreditifler5.466 2.007.188 2.012.654 5.949 1.842.297 1.848.246Diğer Akreditifler7.816 685.660 693.476 455.491 455.491Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden8 3.586.501 3.586.509 8 3.614.326 3.614.334Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.a) 37.738.670 7.134.759 44.873.429 34.851.451 9.484.126 44.335.577Cayılamaz Taahhütler36.651.513 7.134.759 43.786.272 33.975.230 9.484.126 43.459.356Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.096.818 2.761.825 3.858.643 1.410.008 3.672.987 5.082.995Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri12.825.644 0 12.825.644 11.210.043 0 11.210.043Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.936.525 0 1.936.525 1.815.134 0 1.815.134İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri1.773 0 1.773 1.584 0 1.584Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri20.322.891 0 20.322.891 19.225.849 0 19.225.849Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri7.206 0 7.206 4.592 0 4.592Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler460.656 4.372.934 4.833.590 308.020 5.811.139 6.119.159Cayılabilir Taahhütler1.087.157 0 1.087.157 876.221 0 876.221Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.086.598 0 1.086.598 875.662 0 875.662Diğer Cayılabilir Taahhütler559 0 559 559 0 559TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR23.742.254 91.158.299 114.900.553 26.854.672 90.069.501 116.924.173Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler23.742.254 91.158.299 114.900.553 26.854.672 90.069.501 116.924.173Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.019.683 4.233.912 5.253.595 2.811.995 4.883.229 7.695.224Vadeli Döviz Alım İşlemleri607.746 2.013.207 2.620.953 1.281.584 2.538.092 3.819.676Vadeli Döviz Satım İşlemleri411.937 2.220.705 2.632.642 1.530.411 2.345.137 3.875.548Para ve Faiz Swap İşlemleri16.679.197 73.981.039 90.660.236 16.013.976 72.188.016 88.201.992Swap Para Alım İşlemleri3.538.760 28.522.438 32.061.198 2.134.614 26.371.445 28.506.059Swap Para Satım İşlemleri7.040.437 21.709.050 28.749.487 7.279.362 21.894.296 29.173.658Swap Faiz Alım İşlemleri3.050.000 11.874.776 14.924.776 3.300.000 11.961.138 15.261.138Swap Faiz Satım İşlemleri3.050.000 11.874.775 14.924.775 3.300.000 11.961.137 15.261.137Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.878.528 6.949.717 11.828.245 7.949.933 10.666.955 18.616.888Para Alım Opsiyonları2.028.648 3.780.410 5.809.058 3.833.002 5.435.419 9.268.421Para Satım Opsiyonları2.849.880 3.059.961 5.909.841 4.116.931 5.099.984 9.216.915Faiz Alım Opsiyonları0 54.673 54.673 0 65.776 65.776Faiz Satım Opsiyonları0 54.673 54.673 0 65.776 65.776Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri1.164.846 993.376 2.158.222 78.768 72.355 151.123Futures Para Alım İşlemleri166.532 853.474 1.020.006 6 72.350 72.356Futures Para Satım İşlemleri998.314 139.902 1.138.216 78.762 5 78.767Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 5.000.255 5.000.255 0 2.258.946 2.258.946EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER565.380.439 186.911.484 752.291.923 551.845.083 170.980.829 722.825.912EMANET KIYMETLER66.044.400 8.287.952 74.332.352 76.486.218 8.199.541 84.685.759Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler64.987.479 7.159.441 72.146.920 75.408.835 6.886.818 82.295.653Tahsile Alınan Çekler19.408 826.821 846.229 29.412 1.073.472 1.102.884Tahsile Alınan Ticari Senetler1.037.513 136.714 1.174.227 1.047.971 105.892 1.153.863Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 164.976 164.976 0 133.359 133.359Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER498.613.277 177.696.704 676.309.981 475.052.295 161.406.315 636.458.610Menkul Kıymetler2.737.711 18.343 2.756.054 3.053.832 17.164 3.070.996Teminat Senetleri326.147.854 68.614.789 394.762.643 308.386.847 65.036.537 373.423.384Emtia15.979.424 9.637.205 25.616.629 16.082.123 9.287.813 25.369.936Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul95.552.496 62.319.515 157.872.011 94.269.819 60.337.842 154.607.661Diğer Rehinli Kıymetler58.195.792 37.106.852 95.302.644 53.259.674 26.726.959 79.986.633Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER722.762 926.828 1.649.590 306.570 1.374.973 1.681.543BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI637.370.758 306.601.882 943.972.640 624.343.455 292.037.973 916.381.428Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.086.249 -6.873.538Alınan Faizler10.603.763 8.624.746Ödenen Faizler-8.190.629 -6.306.300Alınan Temettüler4.192 1.769Alınan Ücret ve Komisyonlar3.380.266 1.892.176Elde Edilen Diğer Kazançlar142.130 83.312Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.089.543 892.848Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.036.382 -914.639Ödenen Vergiler-162.107 -128.041Diğer-4.744.527 -11.019.409Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.104.268 13.454.840Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-20.400 -147.615Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış43.569 201.742Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-6.020.690 -9.847.468Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-565.384 2.519.818Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)2.097.143 -2.642.031Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)10.682.637 14.095.305Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-3.411.632 4.502.662Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.700.975 4.772.427Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.190.517 6.581.302YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.637.349 -215.239İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-166.797 -161.130Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller64.195 58.690Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-5.603.759 -827.047Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.069.012 465.720Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 248.528FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit46.752 -3.893.873Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit15.354.265 9.354.898Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-15.297.322 -13.240.749İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-10.191 -8.022Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi403.141 4.088.832Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-996.939 6.561.022Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar11.181.031 10.133.378Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.184.092 16.694.400Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.017.258 1.703.769DİĞER KAPSAMLI GELİRLER735.353 284.040Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar270 11.397Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)88 15.287Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)164 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18 -3.890Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar735.083 272.643Yabancı Para Çevrim Farkları274.985 3.365.523Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri780.296 -704.064Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)10.037 -81.046Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-194.513 -3.173.254Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-135.722 865.484TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.752.611 1.987.809Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)11.077.030 21.695.245 32.772.275 9.828.548 18.412.341 28.240.889Nakit ve Nakit Benzerleri2.928.764 15.055.732 17.984.496 2.630.993 15.454.302 18.085.295Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.a) 1.623.949 13.241.034 14.864.983 2.374.092 11.538.778 13.912.870Bankalar(5.I.a) 4.296 1.814.698 1.818.994 257.032 3.915.524 4.172.556Para Piyasalarından Alacaklar1.300.577 0 1.300.577 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-58 0 -58 -131 0 -131Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.b) 7.227 512.145 519.372 81.498 421.239 502.737Devlet Borçlanma Senetleri7.217 6.551 13.768 81.498 1.767 83.265Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 135.080 135.080 0 95.845 95.845Diğer Finansal Varlıklar10 370.514 370.524 0 323.627 323.627Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.d) 6.994.980 5.000.102 11.995.082 5.838.928 1.784.320 7.623.248Devlet Borçlanma Senetleri6.891.012 4.794.097 11.685.109 5.838.150 1.516.476 7.354.626Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler103.968 0 103.968 778 0 778Diğer Finansal Varlıklar0 206.005 206.005 0 267.844 267.844Türev Finansal Varlıklar1.146.059 1.127.266 2.273.325 1.277.129 752.480 2.029.609Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.I.b) 1.146.059 1.127.266 2.273.325 1.277.129 752.480 2.029.609Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.I.j) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)65.771.144 32.054.526 97.825.670 64.894.094 28.032.532 92.926.626Krediler(5.I.d) 70.541.468 29.658.263 100.199.731 66.952.665 25.737.005 92.689.670Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.i) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.e) 3.956.330 2.396.263 6.352.593 3.779.643 2.295.527 6.075.170Devlet Borçlanma Senetleri3.956.330 2.396.263 6.352.593 3.779.643 2.295.527 6.075.170Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-8.726.654 0 -8.726.654 -5.838.214 0 -5.838.214SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.m) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI2.090.735 10.333.224 12.423.959 1.933.705 9.468.953 11.402.658İştirakler (Net)(5.I.f) 12.102 0 12.102 9.340 0 9.340Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler12.102 0 12.102 9.340 0 9.340Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.g) 2.075.833 10.333.224 12.409.057 1.921.565 9.468.953 11.390.518Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.278.855 10.333.224 11.612.079 1.124.587 9.468.953 10.593.540Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar796.978 0 796.978 796.978 0 796.978Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)894.825 309 895.134 437.903 19 437.922MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)265.744 0 265.744 230.632 0 230.632Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer265.744 0 265.744 230.632 0 230.632YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.k) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.l) 1.085.302 0 1.085.302 956.687 0 956.687DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.n) 1.747.688 1.264.128 3.011.816 1.626.861 1.835.674 3.462.535VARLIKLAR TOPLAMI82.932.468 65.347.432 148.279.900 79.908.430 57.749.519 137.657.949YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.a) 48.450.124 48.354.206 96.804.330 47.681.466 36.447.314 84.128.780ALINAN KREDİLER(5.II.c) 345.937 9.999.350 10.345.287 233.809 14.979.345 15.213.154PARA PİYASALARINA BORÇLAR76.453 0 76.453 1.385.878 0 1.385.878İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.d) 3.713.717 0 3.713.717 1.791.892 0 1.791.892Bonolar3.713.717 0 3.713.717 1.791.892 0 1.791.892Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER132.008 854.606 986.614 954.167 971.263 1.925.430Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.II.b) 132.008 854.606 986.614 954.167 971.263 1.925.430Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.II.g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.f) 522.000 4.051 526.051 563 9.069 9.632KARŞILIKLAR(5.II.h) 1.447.013 0 1.447.013 897.337 0 897.337Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı332.943 0 332.943 194.723 0 194.723Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.114.070 0 1.114.070 702.614 0 702.614CARİ VERGİ BORCU(5.II.i) 587.032 0 587.032 267.549 0 267.549ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.i) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.j) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 6.669.733 6.669.733 0 6.274.450 6.274.450Krediler0 6.669.733 6.669.733 0 6.274.450 6.274.450Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.e) 4.385.909 5.540.500 9.926.409 3.919.586 6.399.611 10.319.197ÖZKAYNAKLAR(5.II.k) 17.220.487 -23.226 17.197.261 15.575.393 -130.743 15.444.650Ödenmiş Sermaye3.316.100 0 3.316.100 3.316.100 0 3.316.100Sermaye Yedekleri77.068 0 77.068 77.068 0 77.068Hisse Senedi İhraç Primleri15 0 15 15 0 15Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri77.053 0 77.053 77.053 0 77.053Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler822.217 0 822.217 821.947 0 821.947Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler799.931 -23.226 776.705 172.365 -130.743 41.622Kar Yedekleri9.942.641 0 9.942.641 7.760.118 0 7.760.118Yasal Yedekler454.932 0 454.932 345.806 0 345.806Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler9.487.709 0 9.487.709 7.414.312 0 7.414.312Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar2.262.530 0 2.262.530 3.427.795 0 3.427.795Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272Dönem Net Kâr veya Zararı1.017.258 0 1.017.258 2.182.523 0 2.182.523Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI76.880.680 71.399.220 148.279.900 72.707.640 64.950.309 137.657.949Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.a) 12.570.410 10.233.380 4.269.612 3.839.366Kredilerden Alınan Faizler10.989.138 9.058.398 3.733.673 3.433.003Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler145.054 133.336 43.654 53.597Bankalardan Alınan Faizler133.979 118.921 48.422 50.486Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler23.488 5.814 17.333 3.059Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.122.102 838.542 375.955 270.725Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar12.224 14.948 1.190 4.394Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar711.484 473.686 263.698 149.779İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler398.394 349.908 111.067 116.552Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri156.649 78.369 50.575 28.496FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.b) -8.191.189 -6.575.612 -2.650.244 -2.709.822Mevduata Verilen Faizler-6.673.864 -5.235.802 -2.121.974 -2.161.148Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-829.255 -717.252 -264.192 -295.218Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-94.664 -312.557 -17.459 -142.599İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-470.027 -258.928 -204.003 -100.511Kiralama Faiz Giderleri-103.631 -585 -38.222 -121Diğer Faiz Giderleri-19.748 -50.488 -4.394 -10.225NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ4.379.221 3.657.768 1.619.368 1.129.544NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.346.741 1.411.806 827.635 509.226Alınan Ücret ve Komisyonlar3.380.722 2.014.293 1.221.966 765.865Gayri Nakdi Kredilerden320.484 194.969 111.269 71.455Diğer3.060.238 1.819.324 1.110.697 694.410Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.033.981 -602.487 -394.331 -256.639Gayri Nakdi Kredilere-1.020 -588 -467 -204Diğer-1.032.961 -601.899 -393.864 -256.435TEMETTÜ GELİRLERİ4.192 1.769 1 49TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.c) -364.551 10.472 -208.038 -92.922Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)11.674 7.567 4.608 7.627Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)341.929 3.831.827 -38.138 2.236.630Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-718.154 -3.828.922 -174.508 -2.337.179DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.d) 137.288 90.948 37.815 29.254FAALİYET BRÜT KÂRI6.502.891 5.172.763 2.276.781 1.575.151BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.e) -3.355.577 -1.783.818 -1.328.385 -768.485DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-59.145 -114.450 6.304 21.229PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -1.174.603 -1.024.899 -384.568 -350.251DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -1.476.737 -1.302.196 -498.784 -444.962NET FAALİYET KARI (ZARARI)436.829 947.400 71.348 32.682BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)651.405 851.240 162.330 234.759NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.g) 1.088.234 1.798.640 233.678 267.441SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.h) -70.976 -94.871 -16.699 131.964Cari Vergi Karşılığı-294.781 -294.781Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.649.441 -2.969.813 -577.820 -2.178.406Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.873.246 2.874.942 855.902 2.310.370SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.017.258 1.703.769 216.979 399.405DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.i) 1.017.258 1.703.769 216.979 399.405Grubun Karı (Zararı)1.017.258 1.703.769 216.979 399.405Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar 0,31000000 0,51000000 0,07000000 0,12000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794905BIST