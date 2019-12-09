***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.12.2019 17:09
***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Kurulu Olduğu Ülke Lüksemburg
ISIN Kodu LU0048578792
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Yurtdışında Halka Arz Tarihi 01.10.1990
Fonun Türkiye‘de Halka Arz Tarihi 31.07.2001
Türkiye‘de Satılan Toplam Pay Sayısı 455.824.597,96
Kurucunun Ünvanı FIL Investment Management (Luxembourg) S.A
İletişim Bilgileri
Fon Temsilcisinin İletişim Adresi
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Caddesi, No:141 34394, Esentepe, İstanbul 02123482000
Fon Temsilcisinde Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Hakkı Bektaş 02123483661
Esra Tuğutlu 02123486371
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802647
BIST
18:05108.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -83,08
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
109.125
En Düşük
108.139
18:055,8108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0242
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8173
En Düşük
5,7719
18:056,4288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0271
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4422
En Düşük
6,3863
18:05272,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,00
|Açılış
|: 272,80
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,61
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|6,90
|246.521.297
|% 20,00
|
|PAPIL
|6,33
|52.065.067
|% 19,89
|
|ASLAN
|45,26
|65.703.773
|% 19,67
|
|RYGYO
|3,50
|22.447.128
|% 14,38
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|SMART
|7,66
|2.917.457
|% -19,96
|
|OYLUM
|5,16
|15.821.362
|% -9,31
|
|FMIZP
|30,06
|13.659.460
|% -8,85
|
|KRONT
|12,54
|3.609.431
|% -8,00
|
|METRO
|1,40
|102.079.425
|% -6,67
|
|THYAO
|13,80
|1.227.335.373
|% 0,58
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|ASELS
|19,55
|497.065.588
|% 1,03
|
|EREGL
|8,31
|318.747.554
|% 1,84
|
|TUPRS
|122,60
|318.426.560
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,51
|312.476.767
|% 2,03
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|IHLAS
|0,81
|117.889.841
|% 8,00
|
|ODAS
|2,05
|238.405.851
|% 10,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6172
|7,6554
|% 0,47
|
|Frank
|5,8531
|5,8883
|% 0,53
|
|Riyal
|1,5448
|1,5525
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-0,97
|
|Altın Gr.
|273
|273
|1,03
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,58
|16,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,02
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|-0,20
|