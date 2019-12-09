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***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.12.2019 17:09
GÜNCEL HABERLER



***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Kurulu Olduğu Ülke Lüksemburg
ISIN Kodu LU0048578792
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Yurtdışında Halka Arz Tarihi 01.10.1990
Fonun Türkiye‘de Halka Arz Tarihi 31.07.2001
Türkiye‘de Satılan Toplam Pay Sayısı 455.824.597,96
Kurucunun Ünvanı FIL Investment Management (Luxembourg) S.A

İletişim Bilgileri
Fon Temsilcisinin İletişim Adresi
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Caddesi, No:141 34394, Esentepe, İstanbul 02123482000

Fon Temsilcisinde Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Hakkı Bektaş 02123483661
Esra Tuğutlu 02123486371




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802647


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AFYON 6,90 246.521.297 % 20,00  
PAPIL 6,33 52.065.067 % 19,89  
ASLAN 45,26 65.703.773 % 19,67  
RYGYO 3,50 22.447.128 % 14,38  
CEMAS 1,60 275.495.891 % 14,29  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6172 7,6554 % 0,47  
Frank 5,8531 5,8883 % 0,53  
Riyal 1,5448 1,5525 % 0,41  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.460 1.460 -0,97  
Altın Gr. 273 273 1,03  
Cumhuriyet 1.811 1.839 10,00  
Tam 1.802 1.847 9,21  
Yarım 871 894 4,45  
Çeyrek 437 447 2,23  
Gümüş.Ons 16,58 16,62 0,01  
Gümüş Gr. 3,10 3,11 0,02  
B. Petrol 64,19 64,19 -0,20  
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